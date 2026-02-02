Sevgili Kova, bugün Merkür ve Jüpiter'in göz kamaştıran üçgeni seni de etkisi altına alıyor! Bu ikili, iş ve para konularında sınırlarını zorlamaya, bakış açını genişletmeye adeta geliyor. Belki de daha önce 'çok riskli' diye düşünüp bir kenara attığın bir fikir, bugün farklı bir ışık altında, belki de mantığının tam da kabul edebileceği bir şekilde karşına çıkabilir. İş hayatında, cebini güldürecek bir plan, bir danışma ya da bir başvuru, belki de tam da bugün gündemine oturabilir. Şubat'ın ilk günlerinde atacağın bu adım, ay boyunca seni rahatlatacak bir etki yaratabilir.

Bugün, başkalarının deneyimlerinden faydalanmanın da sana kazanç sağlayacağını söylemeliyiz. Çoğu zaman en iyi ve yaratıcı fikirler senden çıksa da belki bir konuşma, belki bir öneri ya da belki de kulak misafiri olduğun bir haber, seni daha akıllıca bir yola yönlendirebilir. Özellikle finansal planlama, zam görüşmeleri ya da ek kazançlar konusunda şansının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, güven teması ön planda. Belki de duygularını açmak için doğru zamanı bekliyordun ve işte o zaman bugün olabilir. Bir süredir flört ettiğin ve artık 'işte bu tam bana göre' didiğin kişiye aşkını itiraf etmeye ne dersin? Özgürlük, bağımsızlık, güvensizlik... Hadi tüm bunları bir kenara fırlat ve aşkın güzelliğini görmezden gelmeyi bırak. Zira, izin verirsen aşk seni saracak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…