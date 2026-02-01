Sevgili Kova, bugün Aslan Dolunayı'nın solan ışığı altında, iş ilişkilerinle ilgili bazı önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Etkisi hâlâ devam eden bu astrolojik olayın ardından, Ay'ın Başak burcuna ilerlemesiyle ise ortaklarının gerçek yüzüne odaklanabilirsin. İş hayatında bire bir yürüttüğün projeler, ortaklıklar ya da danışmanlıklar öne çıkabilir. Zira Şubat'ın ilk günlerinde, sınırlarını belirlemek ve korumak konusunda daha dikkatli olacaksın artık!

Tam da bu noktada 'herkese aynı mesafede durma' alışkanlığını gözden geçirebilirsin. İş ilişkilerin bazıları daha fazla emek ve zaman gerektirirken, bazıları doğal olarak geri planda kalabilir. Bu ayrımı yapmak, sana daha özgür ve rahat hissettirebilir. Aynı zamanda doğru bağlantılar kurarak maddi güvenliğini de sağlayabilir.

Peki ya aşk? Romantik yaşamında ise ani ve etkileyici gelişmeler var. Beklenmedik bir karşılaşma ya da sürpriz bir itiraf, kalbini hızlandırabilir. Alışılmışın dışında bir aşk bağı, seni düşündüğünden daha çok etkileyebilir. Yani bugün aşk, rutini bozuyor ve hayatına taze bir enerji getiriyor. Şimdi, biraz heyecan ve belirsizlik olabilir kalbinde ama endişelenme, bu sadece hayatının daha da renklenmesine yardımcı olacak. Çünkü aşkın ateşi seni saracak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…