2 Şubat Pazartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

2 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

01.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Şubat Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Aslan Dolunayı'nın ardından belki de kendini biraz halsiz, bitkin hissediyorsun. Bu durum, Dolunay'ın yoğun enerjisinin bedeninde oluşturduğu duygusal yükten kaynaklanıyor olabilir. Biliyoruz, bazen bu enerjik döngüler bedenini ve ruhunu zorlayabiliyor.

Ay'ın Başak burcuna geçişiyle birlikte, belki de sınırlarını belirlemediğin alanların sağlığını nasıl etkilediğini daha net görebilirsin. Kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmek, başkalarının beklentilerini karşılamak için kendini yormak... Tüm bunlar sağlığını olumsuz etkileyebilir. Farkında mısın, bu durumlar genellikle bedenin ve ruhun dengesini bozar ve enerjini düşürür. 

Tam da bu yüzden artık değişiklik yapmalısın! Kendin için bir düzen kurmayı düşünmeli ve bu düzenin merkezine kendini koymalısın. Unutma, bugün başkaları için değil, kendin için yaşamak önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

