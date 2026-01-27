onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 28 Ocak Çarşamba Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
28 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ocak Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Zihnin, bir bilgi bombardımanı altında kalacak ve bu durum, bedenini fark etmeden yoracak. Bilgi akışı, adeta bir nehir gibi sürekli ve hızlı olacak. Ancak unutma ki her nehirde bir kıyı, her fırtınada bir sığınak vardır. İşte bu noktada, gün içinde bilinçli olarak yapacağın kopuşlar, sana ciddi enerji kazandıracak.

Biraz olsun kafanı boşaltman, zihinsel uyarımlardan uzaklaşman gerekecek. Belki bir kitap okuyabilir, belki de bir süreliğine telefonunu kapatıp sessiz bir ortamda vakit geçirebilirsin. Zira az uyaran, çok rahatlama demektir. İçinde bulunduğun durumun farkına varman ve kendine biraz zaman ayırman, hem enerjini toplamanı hem de daha verimli olmanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

