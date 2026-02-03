Sevgili Kova, bugün aşk hayatında kıvılcımlar uçuşurken, güven meselesi gözler önüne seriliyor. Karşındaki kişiye dair hislerin, onun sözlerinden çok, davranışlarına odaklanıyor. Belki aşkın ritmi biraz yavaş ilerliyor, ama bu yavaşlık aslında ilişkinin daha sağlam temellere oturmasına yardımcı oluyor.

Bugün kalbinin derinliklerinde huzur ve dinginlik arayışı var. Kendini bu huzuru bulmaya adamanı öneriyoruz. Belki biraz meditasyon, belki biraz doğa yürüyüşü... Kim bilir belki de aşkın kendisi bu huzuru getirecek.

Aşk hayatında heyecanlı bir dönemden geçerken, unutma ki her şeyin temeli güven. Bu güveni oluşturmak için karşındaki kişinin davranışlarını gözlemlemek, onunla daha derin bir bağ kurmanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…