Sevgili Kova, bugün iş dünyasında kalıpları yıkma ve alışılagelmişin dışına çıkma vakti! Her zaman güvendiğin, adeta bir ritüel gibi başvurduğun yöntemler, bugün belki de beklediğin sonuçları getirmeyecek. Bu durum, biraz huzursuzluk yaratabilir, belki de biraz gözlerini korkutabilir. Ama dur bir dakika, bu aslında daha verimli ve başarılı bir sistem kurman için harika bir fırsat olabilir!

Özellikle maddi konularla ilgili kararlar alırken, hayal gücünü bir kenara bırakıp daha gerçekçi ve somut düşünmen gerekebilir. Aynı zamanda sabırlı yaklaşımın ve kararlı tutumun da bir süredir askıda kalan bir işin ilerlemesine yardımcı olabilir. Aceleci olmayan bir ortamda, senin kararlılığın ve hızın tüm dikkatleri üzerine çekebilir. Bugün belki küçük bir gelişme yaşayabilirsin ama unutma, bu ileride daha büyük bir kazanımın habercisi olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…