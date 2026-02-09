onedio
10 Şubat Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
10 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

09.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Şubat Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki hareketlilik sana da yansıyor. Venüs, Balık burcuna geçiş yapıyor ve bu durum senin maddi konulardaki stresini azaltıyor. Bu stresin hafiflemesi bedeninde genel bir rahatlama hissi yaratıyor. Kendini daha hafif ve enerjik hissetmeye başlıyorsun.

Bu dönemde, değer görme ihtiyacını dış faktörlerden ziyade kendi içsel kaynaklarından karşılamayı öğreniyorsun. Bu durum, boyun ve omuz bölgende biriken o ağır yüklerin hafiflemesine neden oluyor. Kendini daha özgür ve rahat hissetmeye başlıyorsun.

Kendine yapacağın küçük ama kaliteli yatırımlar, öz saygını artırıyor ve bu durum bağışıklık sistemini doğrudan etkiliyor. Görünen o ki bugün kendine yapman gereken yatırımlar sadece maddi değil, aynı zamanda manevi de olmalı! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

