Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki hareketlilik sana da yansıyor. Venüs, Balık burcuna geçiş yapıyor ve bu durum senin maddi konulardaki stresini azaltıyor. Bu stresin hafiflemesi bedeninde genel bir rahatlama hissi yaratıyor. Kendini daha hafif ve enerjik hissetmeye başlıyorsun.

Bu dönemde, değer görme ihtiyacını dış faktörlerden ziyade kendi içsel kaynaklarından karşılamayı öğreniyorsun. Bu durum, boyun ve omuz bölgende biriken o ağır yüklerin hafiflemesine neden oluyor. Kendini daha özgür ve rahat hissetmeye başlıyorsun.

Kendine yapacağın küçük ama kaliteli yatırımlar, öz saygını artırıyor ve bu durum bağışıklık sistemini doğrudan etkiliyor. Görünen o ki bugün kendine yapman gereken yatırımlar sadece maddi değil, aynı zamanda manevi de olmalı! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…