Sevgili Kova, bugün senin için oldukça anlamlı bir gün olacak gibi görünüyor. Kendi değerlerini, hayatta neyin önemli olduğunu, hangi işlerin seni tatmin ettiğini ve hangi faaliyetlerin seni gerçekten mutlu ettiğini sorgulamaya başlıyorsun. Artık hayatta elde ettiğin sonuçlar kadar, o sonuçlara ulaşırken geçirdiğin süreç de senin için önemli hale geliyor. Bu yeni farkındalık ise hayatının yönünü değiştirebilecek bir etki yaratıyor!

Tam da bu noktada daha önce hiç düşünmediğin bir yeteneğini fark edebilirsin. Belki de daha önce hiç ciddiye almadığın bir konu, birdenbire senin dikkatini çekebilir. Bu küçük değişiklik, ileride hayatında büyük bir değişime yol açabilir. Kendine olan güvenini de artırabilir. İşte bu sayede yeni bir iş sürecine adım atabilir, yeni bir iş kurabilir ve kariyerine farklı bir sektörde dahi yön verebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise karşılıklı değer görme ihtiyacı ön plana çıkıyor. Sevdiğin kadar sevilmek mi istiyorsun? Bu son derece normal. Ama sözlerden fazlasına ihtiyacın var gibi bu kez... Belki de partnerinle baş başa bir tatil kaçamağı planlamalısın. Ya da onunla bilinmedik bir yola çıkmalısın. Böylece aşkı yolda bulmalı, birbirinizi yeniden keşfetmeli ve hayatı başka gözlerle bakmak için heyecan katmalısın an'a! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…