Sevgili Kova, bugün Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, seni adeta bir süperstar gibi ışıldatıyor. Bu, kariyerindeki görünürlüğünü artıran, seni daha fazla takdir edilen ve yeni fırsatlarla dolu bir döneme taşıyan bir durum. Kendini ifade ettiğin her alanda, belki de hiç beklemediğin bir büyüme potansiyeli seni bekliyor.

Pazar günü belki bir sosyal medya paylaşımı yaparsın ve bu, yeni haftanın kapılarını sana sonuna kadar açar. Ya da belki bir görüşme yaparsın ve bu, yeni bir projeye cesurca adım atmanın tam zamanıdır. Kim bilir, belki de yeni bir projeye cesurca adım atmanın tam zamanıdır. Ama unutma, destek bulmak hiç de zor olmayacak. Çünkü Venüs ve Jüpiter'in gökyüzünde oluşturduğu bu büyülü üçgen, seni destekleyen bir güçle dolu. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…