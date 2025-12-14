Yeni Araştırma: Anksiyete Bozukluklarında Beyinde Kritik Besin Düzeyinde Azalma Tespit Edildi

Ancak uzmanlar, bulguların nedensellik göstermediğini ve dikkatli yorumlanması gerektiğini vurguluyor.

Kaliforniya’daki UC Davis Health araştırmacıları, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) temelli bir yöntemle yapılmış 25 farklı çalışmanın verilerini analiz etti. Bu analizde, 370 anksiyete bozukluğu tanısı olan birey ile 342 sağlıklı bireyin beyin kimyasal profilleri karşılaştırıldı. Sonuçlar, anksiyete bozukluğu olan kişilerde, düşünce ve duygu düzenlemede rol oynayan belirli beyin bölgelerinde kolin düzeylerinin ortalama %8 daha düşük olduğunu gösterdi.