Yeni Araştırma: Anksiyete Bozukluklarında Beyinde Kritik Besin Düzeyinde Azalma Tespit Edildi
Kaynak: https://nypost.com/2025/12/12/health/...
Yeni bir araştırma, bazı anksiyete bozukluğu olan kişilerde beyin kolin seviyelerinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bulgunun önemli olsa da tek başına anksiyetenin nedeni olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.
Bilim insanları, günlük besinlerle alınan temel bir besin öğesinin beyin düzeyindeki azalmasının, bazı anksiyete bozukluklarıyla ilişkili olabileceğini ortaya koyan yeni bir değerlendirme yayımladı.
Araştırmanın kıdemli yazarı Prof. Dr. Richard Maddock, bu oranın küçük gibi görünmesine rağmen, beyin kimyası açısından anlamlı bir fark oluşturduğunu belirtti.
Araştırmacılar, anksiyete bozukluklarında görülen artmış stres yanıtının, beynin kolin ihtiyacını yükselttiğini ve bunun zamanla düzeylerin azalmasına yol açabileceğini öne sürüyor.
