2 Ay Önce Kapış Kapış Satılıyordu: Ünlü Otomobil Markası Son 4 Yılın En Düşük Satış Seviyesine Geriledi
Bir dönem ABD’de aylarca sıra beklenen, ilan sitelerinde primle el değiştiren modelleriyle gündemden düşmeyen ünlü otomobil markası için dengeler hızla değişti. Kısa süre öncesine kadar yoğun talep gören araçlar, bugün yerini durgunluğa bıraktı. Satışları canlandırmak için atılan indirim ve kampanya adımlarına rağmen şirket ABD pazarında son dört yılın en zayıf satış performanslarından biriyle karşı karşıya kaldı.
Kaynak: Reuters
Reuters’a özel olarak paylaşılan Cox Automotive verilerine göre Tesla’nın ABD’deki satışları Kasım ayında yaklaşık %23 düşerek 39 bin 800 adede geriledi.
Tesla, 7.500 dolarlık vergi teşviklerinin sona ermesi sonrası talepteki düşüşü telafi etmek amacıyla Model 3 ve Model Y’nin daha ucuz “Standard” versiyonlarını piyasaya sürmüştü.
Kasım ayında ABD genelinde tüm elektrikli araç satışları %41’in üzerinde düşerken, Tesla’nın pazar payı %43’ten %56,7’ye yükseldi.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
