2 Ay Önce Kapış Kapış Satılıyordu: Ünlü Otomobil Markası Son 4 Yılın En Düşük Satış Seviyesine Geriledi

Bu tablo, Tesla’nın rakiplerine kıyasla daha dayanıklı kaldığını gösterse de toplam satış hacmindeki sert düşüş gerçeğini değiştirmiyor.

Uzmanlara göre Tesla’nın sorunları yalnızca vergi teşvikleriyle sınırlı değil. Yüksek faiz ortamı, Avrupa ve Çin’de artan rekabet ve yeni model eksikliği şirketi zorluyor. Cybertruck beklentilerin gerisinde kalırken, Tesla’nın ürün gamı büyük ölçüde küçük güncellemelerle ayakta tutuluyor.

Talepteki zayıflık, Tesla’nın agresif kampanyalarına da yansıdı. Şirket, ABD’de Standard Model Y için %0 faizli finansman sunmaya başladı. Analistlere göre, yeni piyasaya sürülen bir modelde bu kadar erken teşvik uygulanması, talep sorununun açık bir işareti.

Piyasa uzmanları, Tesla’nın uzun vadede satışlarını ve kârlılığını koruyabilmesi için tamamen yeni ve iddialı modellersunması gerektiği görüşünde birleşiyor. Aksi halde ucuz model stratejisinin tek başına bu düşüşü durdurması zor görünüyor.