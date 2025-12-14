onedio
2 Ay Önce Kapış Kapış Satılıyordu: Ünlü Otomobil Markası Son 4 Yılın En Düşük Satış Seviyesine Geriledi

2 Ay Önce Kapış Kapış Satılıyordu: Ünlü Otomobil Markası Son 4 Yılın En Düşük Satış Seviyesine Geriledi

14.12.2025 - 11:56

Bir dönem ABD’de aylarca sıra beklenen, ilan sitelerinde primle el değiştiren modelleriyle gündemden düşmeyen ünlü otomobil markası için dengeler hızla değişti. Kısa süre öncesine kadar yoğun talep gören araçlar, bugün yerini durgunluğa bıraktı. Satışları canlandırmak için atılan indirim ve kampanya adımlarına rağmen şirket ABD pazarında son dört yılın en zayıf satış performanslarından biriyle karşı karşıya kaldı.

Kaynak: Reuters

Kaynak: https://www.reuters.com/business/auto...
Reuters’a özel olarak paylaşılan Cox Automotive verilerine göre Tesla’nın ABD’deki satışları Kasım ayında yaklaşık %23 düşerek 39 bin 800 adede geriledi.

Bu rakam, Ocak 2022’den bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak dikkat çekti.

Tesla, 7.500 dolarlık vergi teşviklerinin sona ermesi sonrası talepteki düşüşü telafi etmek amacıyla Model 3 ve Model Y’nin daha ucuz “Standard” versiyonlarını piyasaya sürmüştü.

Yaklaşık 5 bin dolar daha düşük fiyatla satışa çıkan bu modellerden beklenti yüksekti. Ancak veriler, bu hamlenin satışları toparlamaya yetmediğini gösteriyor.

Cox Automotive’in sektör içgörüleri direktörü Stephanie Valdez Streaty, Reuters’a yaptığı değerlendirmede, Standard versiyonlara yönelik talebin beklenen seviyede olmadığını vurguladı. Streaty’ye göre asıl sorun, bu modellerin yeni müşteri kazandırmak yerine daha pahalı ve kârlı versiyonların satışlarını aşağı çekmesi. Yani Tesla satıyor ama eskisi kadar kazanmıyor.

Kasım ayında ABD genelinde tüm elektrikli araç satışları %41’in üzerinde düşerken, Tesla’nın pazar payı %43’ten %56,7’ye yükseldi.

Bu tablo, Tesla’nın rakiplerine kıyasla daha dayanıklı kaldığını gösterse de toplam satış hacmindeki sert düşüş gerçeğini değiştirmiyor.

Uzmanlara göre Tesla’nın sorunları yalnızca vergi teşvikleriyle sınırlı değil. Yüksek faiz ortamı, Avrupa ve Çin’de artan rekabet ve yeni model eksikliği şirketi zorluyor. Cybertruck beklentilerin gerisinde kalırken, Tesla’nın ürün gamı büyük ölçüde küçük güncellemelerle ayakta tutuluyor.

Talepteki zayıflık, Tesla’nın agresif kampanyalarına da yansıdı. Şirket, ABD’de Standard Model Y için %0 faizli finansman sunmaya başladı. Analistlere göre, yeni piyasaya sürülen bir modelde bu kadar erken teşvik uygulanması, talep sorununun açık bir işareti.

Piyasa uzmanları, Tesla’nın uzun vadede satışlarını ve kârlılığını koruyabilmesi için tamamen yeni ve iddialı modellersunması gerektiği görüşünde birleşiyor. Aksi halde ucuz model stratejisinin tek başına bu düşüşü durdurması zor görünüyor.

