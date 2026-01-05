onedio
Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen Maduro'nun Serbest Bırakılmasını İstedi

Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen Maduro'nun Serbest Bırakılmasını İstedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.01.2026 - 11:32

Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden hatta ABD Başkanını mahkemeye veren Necla Özmen son yaşanan olaylarla ilgili Haber Global'e konuştu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu serbest bırakmasını isteyen Özmen “Babam Donald Trump'a sesleniyorum. Maduro'yu bırakmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

DNA testi istemişti.

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, nüfus kaydındaki belirsizlikler ve ailesinden duydukları üzerinde Donald Trump'ın biyolojik babası olabileceğini iddia ederek Ankara 27. Aile Mahkemesi'ne babalık tespiti için dava açmış, bir anda gündeme oturmuştu.

Ancak Özmen babasıyla Maduro konusunda aynı düşünmüyor.

Necla Özmen Maduro'yu yönettiği ülkeden kaçırarak ABD'ye getiren Donald Trump'tan Maduro'yu serbest bırakmasını istedi. Dünya devletlerinin de bu konuda tepkili olduğunu hatırlatarak babası olduğunu iddia ettiği ABD Başkanına çağrıda bulundu.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
