Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen Maduro'nun Serbest Bırakılmasını İstedi
Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden hatta ABD Başkanını mahkemeye veren Necla Özmen son yaşanan olaylarla ilgili Haber Global'e konuştu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu serbest bırakmasını isteyen Özmen “Babam Donald Trump'a sesleniyorum. Maduro'yu bırakmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.
DNA testi istemişti.
Ancak Özmen babasıyla Maduro konusunda aynı düşünmüyor.
