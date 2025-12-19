onedio
Jurassic Park Gerçek Oldu: Sivrisinekler Florida’daki Hayvanların DNA’sını Ortaya Çıkardı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.12.2025 - 12:57

Florida Üniversitesi’nden bilim insanları, sivrisineklerin emdiği kan üzerinden bölgedeki neredeyse tüm omurgalı türlerinin DNA’sını tespit etti. Filmdeki Jurassic Park sahnelerini andıran çalışma doğayı gözlemlemenin yepyeni bir yolunu gösteriyor.

1993’te vizyona giren gişe rekortmeni Jurassic Park, dinozorları tekrar hayata döndürmek için kehribarda donmuş sivrisineklerin kanından DNA çıkaran bilim insanlarını konu alıyordu.

Filmde, John Hammond’un “100 milyon yıl önce tıpkı bugün olduğu gibi sivrisinekler vardı” sözleri, hem geçmişe hem de bu kan emici böceklerin eski tarihlerden beri hayvanlarla olan ilişkisine dikkat çekiyordu.

Florida Üniversitesi’nden araştırmacılar, tıpkı filmdekine benzeyen bir yaklaşım izleyerek sivrisineklerin kanını biyolojik çeşitliliği incelemek için kullandı.

Sekiz ay süren çalışmada, onbinlerce dişi Florida sivriseneğinin emdiği kandan 86 farklı omurgalı türünün DNA’sı tespit edildi.

Üniversitenin entomologlarından Dr. Lawrence Reeves, “Sivrisinekler aracılığıyla en küçük kurbağalardan geyik ve inek gibi büyük memelilere kadar birçok türü belirledik. Ağaçlarda yaşayan, göç eden veya yerleşik, amfibik, yerli ya da istilacı türleri saptadık” diye konuştu.

Araştırmanın amacı nesli tükenmiş türleri geri getirmek değil, üniversitenin yönettiği DeLuca Koruma Alanı ve çevresindeki bölgedeki tüm omurgalı yaşamını haritalamaktı.

Orlando’nun yaklaşık 128 km güneyinde yer alan bu alan koruma altındaki sulak arazilerden oluşuyor.

Bilim insanları, iyi beslenmiş dişi sivrisinekleri yakalamak için vakumlu tuzaklar kullandı. Dişi sivrisinekler üreme için kanındaki proteini kullanıyor ve bazen tek seferde 200 yumurta bırakabiliyor. Elde edilen 2 binden fazla kan örneği, sivrisineklerin beslenmede seçici olmadığını gösterdi. Kel kartallar, kır kurtları, çıngıraklı yılanlar, su samurları, kurbağalar, kaplumbağalar ve timsahlar… Bu canlı türlerinin hepsi tehlike altındaydı.

Bölgede yaşayan omurgalıların neredeyse tüm biyolojik çeşitliliği bu yöntemle saptanmış oldu. Ancak büyük memelilerden olan Florida puması, tespit edilemedi. Araştırmacılar bunun puma popülasyonunun oldukça küçük olmasından kaynaklandığını belirtiyor. Florida’nın güneydoğusundaki Okeechobee Gölü civarında yalnızca 120–230 yetişkin puma bulunduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle sivrisineklerin onlarla beslenmiş örneklerini bulmak oldukça zor.

