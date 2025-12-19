Jurassic Park Gerçek Oldu: Sivrisinekler Florida’daki Hayvanların DNA’sını Ortaya Çıkardı
Florida Üniversitesi’nden bilim insanları, sivrisineklerin emdiği kan üzerinden bölgedeki neredeyse tüm omurgalı türlerinin DNA’sını tespit etti. Filmdeki Jurassic Park sahnelerini andıran çalışma doğayı gözlemlemenin yepyeni bir yolunu gösteriyor.
1993’te vizyona giren gişe rekortmeni Jurassic Park, dinozorları tekrar hayata döndürmek için kehribarda donmuş sivrisineklerin kanından DNA çıkaran bilim insanlarını konu alıyordu.
Florida Üniversitesi’nden araştırmacılar, tıpkı filmdekine benzeyen bir yaklaşım izleyerek sivrisineklerin kanını biyolojik çeşitliliği incelemek için kullandı.
Araştırmanın amacı nesli tükenmiş türleri geri getirmek değil, üniversitenin yönettiği DeLuca Koruma Alanı ve çevresindeki bölgedeki tüm omurgalı yaşamını haritalamaktı.
