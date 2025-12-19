Jurassic Park Gerçek Oldu: Sivrisinekler Florida’daki Hayvanların DNA’sını Ortaya Çıkardı

Orlando’nun yaklaşık 128 km güneyinde yer alan bu alan koruma altındaki sulak arazilerden oluşuyor.

Bilim insanları, iyi beslenmiş dişi sivrisinekleri yakalamak için vakumlu tuzaklar kullandı. Dişi sivrisinekler üreme için kanındaki proteini kullanıyor ve bazen tek seferde 200 yumurta bırakabiliyor. Elde edilen 2 binden fazla kan örneği, sivrisineklerin beslenmede seçici olmadığını gösterdi. Kel kartallar, kır kurtları, çıngıraklı yılanlar, su samurları, kurbağalar, kaplumbağalar ve timsahlar… Bu canlı türlerinin hepsi tehlike altındaydı.

Bölgede yaşayan omurgalıların neredeyse tüm biyolojik çeşitliliği bu yöntemle saptanmış oldu. Ancak büyük memelilerden olan Florida puması, tespit edilemedi. Araştırmacılar bunun puma popülasyonunun oldukça küçük olmasından kaynaklandığını belirtiyor. Florida’nın güneydoğusundaki Okeechobee Gölü civarında yalnızca 120–230 yetişkin puma bulunduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle sivrisineklerin onlarla beslenmiş örneklerini bulmak oldukça zor.