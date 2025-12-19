Yeni Araştırma Ortaya Koydu: 30 Yaş Üstü Babalarda Tükenmişlik ve Sürekli Yorgunluğun Nedeni Ne?
30 yaşın üzerindeki birçok baba, günlük yaşamda hissettiği sürekli yorgunluğu uzun çalışma saatleri, uykusuzluk ve artan sorumluluklarla açıklıyor. Ancak ABD’de yapılan yeni bir araştırma, bu tablonun arkasında daha derin ve çoğu zaman göz ardı edilen bir neden olabileceğine işaret ediyor.
İşte detaylar...
ABD’de gerçekleştirilen yeni bir kamuoyu araştırması, 30 yaş üzeri babaların önemli bir bölümünün günlük yaşamda sürekli yorgunluk, stres ve motivasyon kaybı yaşadığını ortaya koydu.
1.000 baba ile yapılan ankette katılımcıların yüzde 54’ü ev işleri gibi gündelik faaliyetlerin bile kendilerini ciddi biçimde zorladığını belirtti.
Araştırma, babaların büyük bölümünün yaşadıkları fiziksel ve duygusal belirtiler ile hormon sağlıkları arasında bir ilişki kurduğunu gösteriyor.
Yani kısacası...
