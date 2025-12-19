onedio
Yeni Araştırma Ortaya Koydu: 30 Yaş Üstü Babalarda Tükenmişlik ve Sürekli Yorgunluğun Nedeni Ne?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.12.2025 - 10:25

30 yaşın üzerindeki birçok baba, günlük yaşamda hissettiği sürekli yorgunluğu uzun çalışma saatleri, uykusuzluk ve artan sorumluluklarla açıklıyor. Ancak ABD’de yapılan yeni bir araştırma, bu tablonun arkasında daha derin ve çoğu zaman göz ardı edilen bir neden olabileceğine işaret ediyor.

ABD’de gerçekleştirilen yeni bir kamuoyu araştırması, 30 yaş üzeri babaların önemli bir bölümünün günlük yaşamda sürekli yorgunluk, stres ve motivasyon kaybı yaşadığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre bu durum, çoğu zaman yoğun iş temposu veya uykusuzlukla açıklansa da, temel nedenlerden biri düşük testosteron seviyeleri olabilir.

1.000 baba ile yapılan ankette katılımcıların yüzde 54’ü ev işleri gibi gündelik faaliyetlerin bile kendilerini ciddi biçimde zorladığını belirtti.

Egzersiz ve iş hayatı yüzde 50 oranıyla benzer düzeyde yorgunluk kaynağı olarak öne çıkarken, ebeveyn olmanın kendisi katılımcıların yüzde 36’sı tarafından başlı başına tükenmişlik nedeni olarak ifade edildi. Babaların yüzde 54’ü düzenli olarak stres yaşadığını, yüzde 49’u ise sürekli yorgunluk hissettiğini dile getirdi. Motivasyon düşüklüğü, depresyon ve tükenmişlik hissi de yaygın şikayetler arasında yer aldı.

Araştırma, babaların büyük bölümünün yaşadıkları fiziksel ve duygusal belirtiler ile hormon sağlıkları arasında bir ilişki kurduğunu gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 92’si, düşük testosteronun yalnızca fiziksel güç ya da cinsel isteği değil. Aynı zamanda ruh hali, odaklanma, sabır ve motivasyon üzerinde de etkili olduğunu kabul ediyor. Buna rağmen, özellikle aile yaşamını etkileyen duygusal belirtiler konusunda farkındalığın oldukça düşük olduğu dikkat çekiyor.

Yani kısacası...

30 yaş üzeri babalarda yaygın görülen tükenmişlik hissinin yalnızca yaşam koşullarıyla açıklanamayacağını ortaya koyuyor. Hormon sağlığı, hem bireysel iyilik hali hem de aile içi ilişkiler üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Uzmanlar, bu konudaki farkındalığın artırılmasının ve belirtilerin ciddiye alınmasının, hem babaların hem de ailelerinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Metehan Bozkurt
