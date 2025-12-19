onedio
Yarım Asırlık Teori Gerçek Oldu: Zaman Yansıması İlk Kez Deneysel Olarak Görüldü

Metehan Bozkurt
19.12.2025 - 14:10

Bilim dünyasında uzun süredir yalnızca teoride varlığı öngörülen “zaman yansıması” olayı, New York’ta yapılan deneylerle ilk kez gözlemlendi. Araştırmacılar, özel tasarlanmış bir metamalzeme sayesinde elektromanyetik dalgaların zaman içinde geriye doğru hareket edebildiğini ve frekans değişimine uğrayabildiğini gösterdi.

New York’ta yürütülen yeni bir araştırma, yarım asırdan uzun süredir yalnızca teorik olarak varlığı öngörülen “zaman yansıması” olayını doğruladı.

Bilim insanları, elektromanyetik dalgaların yalnızca uzayda değil, zamanda da yansıyabileceğini ilk kez deneysel olarak gösterdi.

Nature Physics’te yayımlanan çalışmada, özel tasarlanmış bir metamalzeme kullanılarak zaman yansımasının laboratuvar ortamında gözlemlenmesi sağlandı. Daha önce teoride bilinen bu olgu, gerekli enerji ve koşulların zorluğu nedeniyle pratikte test edilemiyordu.

Günlük yaşamda ışığın aynadan yansıması ya da sesin duvardan geri dönmesi gibi bildiğimiz yansımalar, zaman yansımasından tamamen farklı işliyor.

Bu deneyde elektromanyetik dalganın geçtiği ortam aniden ve eş zamanlı değiştiriliyor; böylece dalganın bir kısmı geriye doğru, zamanda ters yönde hareket ediyor ve frekansı değişiyor.

Araştırmada, elektronik anahtarlar ve kapasitörlerle donatılmış metal şeritler üzerinden geniş bantlı sinyaller gönderildi. Anahtarların eş zamanlı tetiklenmesiyle ortamın empedansı değişti ve sinyalin zamanda tersine çevrilmiş bir kopyası elde edildi. Çalışmanın yazarlarından Gengyu Xu, “Elektromanyetik dalgalar çok hızlı ilerliyor; bir ortamın özelliklerini eş zamanlı ve yeterince hızlı değiştirmek zor. Biz, metamalzemeye eklenen anahtarlarla bunu başardık” dedi.

Zaman yansımalarının uzaydaki aynalardan farkı oldukça dikkat çekici.

Araştırmacılara göre bir “zaman aynasına” bakabilseydiniz, yüzünüzü değil, sırtınızı görürdünüz. Bunun nedeni, sinyalin son kısmının ilk olarak geri dönmesi. Akustik bir benzetmeyle açıklamak gerekirse, bu etki bir ses kaydını geri sarıp dinlemek gibi; ses tizleşiyor ve hızlanıyor. Işıkta ise frekans kaymaları yaşanıyor; kırmızı bir ışık aniden yeşile dönebilir.

CUNY İleri Bilim Araştırma Merkezi Fotoni̇k Girişimi Direktörü Andrea Alù, “Bu olgunun deneysel olarak gözlemlenmesi, yarım asırlık teoriyi gerçekliğe taşıdı. Zaman yansımaları, uzaysal yansımaların davranışından tamamen farklı” yorumunda bulundu.

Bilim insanları, zaman yansımalarının yalnızca teorik bir başarı olmadığını vurguluyor. Bu tür hassas kontrol, kablosuz iletişim teknolojilerini geliştirebilir ve dalga temelli yeni nesil, enerji verimli bilgisayarların yolunu açabilir.

