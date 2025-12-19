Yarım Asırlık Teori Gerçek Oldu: Zaman Yansıması İlk Kez Deneysel Olarak Görüldü

Bu deneyde elektromanyetik dalganın geçtiği ortam aniden ve eş zamanlı değiştiriliyor; böylece dalganın bir kısmı geriye doğru, zamanda ters yönde hareket ediyor ve frekansı değişiyor.

Araştırmada, elektronik anahtarlar ve kapasitörlerle donatılmış metal şeritler üzerinden geniş bantlı sinyaller gönderildi. Anahtarların eş zamanlı tetiklenmesiyle ortamın empedansı değişti ve sinyalin zamanda tersine çevrilmiş bir kopyası elde edildi. Çalışmanın yazarlarından Gengyu Xu, “Elektromanyetik dalgalar çok hızlı ilerliyor; bir ortamın özelliklerini eş zamanlı ve yeterince hızlı değiştirmek zor. Biz, metamalzemeye eklenen anahtarlarla bunu başardık” dedi.