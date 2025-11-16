onedio
1 Milyondan Fazla Kişi Katıldı: IQ Testi Sonuçları Açıklandı, Türkiye'nin En Zeki İlleri Belli Oldu

1 Milyondan Fazla Kişi Katıldı: IQ Testi Sonuçları Açıklandı, Türkiye'nin En Zeki İlleri Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.11.2025 - 17:51

Zeka Testi Merkezi tarafından geçmişte yapılan IQ testine sonucu yeniden gündem oldu. IQ testine 7 bölge ve tüm kentlerden katılım sağlandı. 1 milyondan fazla kişinin katıldığı IQ testinin sonuçları sosyal medyada dolaşmaya başladı. Türkiye'nin en zeki illerinin belirlendiği testte, ilk 10 sırada yer alan iller dikkat çekti.

Kaynak: https://www.zekatestimerkezi.com/ista...
Geçmişte yapılan bir IQ testi sonuçları yeniden gündem oldu. Zeka Testi Merkezi'nin geçmişte yaptığı ankete göre, Türkiye'nin en zeki illeri çok konuşuldu.

Geçmişte yapılan bir IQ testi sonuçları yeniden gündem oldu. Zeka Testi Merkezi'nin geçmişte yaptığı ankete göre, Türkiye'nin en zeki illeri çok konuşuldu.

Bir internet sitesi tarafından yapılan IQ testine Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişi katıldı ve böylece 81 ilin zekâ ortalaması ortaya çıkarıldı. 

IQ Testinde Puanlar Ne Anlama Geliyor?

0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik,

26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik,

40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik,

55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik,

70-85 arası sınır zekâlı,

85-115 arası normal zekâlı,

115-129 arası üstün zekâlı,

129-145 arası dahi.

Türkiye'nin En Zeki İlleri Hangileri? IQ Testi Sonucuna Göre, İstanbul, Ankara ve İzmir kaçıncı sırada?

Türkiye'nin En Zeki İlleri Hangileri? IQ Testi Sonucuna Göre, İstanbul, Ankara ve İzmir kaçıncı sırada?

Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi:

81- Bingöl 94.19

80- Siirt 94.52

79- Hakkari 95.16

78- Artvin 95.36

77- Kars 95.84

76- Bitlis 95.96

75- Ağrı 96.06

74- Düzce 96.26

73- Iğdır 96.69

72- Amasya 96.88

71- Erzincan 96.97

70- Bilecik 97.14

69- Adıyaman 97.29

68- Ardahan 97.33

67- Hatay 97.36

66- Çankırı 97.53

65- Muş 97.73

64- Van 97.74

63- Yozgat 98.05

62- Şanlıurfa 98.07

61- Bayburt 98.29

60- Şırnak 98.43

59- Elazığ 98.46

58- Batman 98.75

57- Adana 98.76

56- Erzurum 98.97

55- Manisa 99.06

54- Tokat 99.09

53- Kilis 99.14

52- Diyarbakır 99.19

51- Kahramanmaraş 99.28

50- Mardin 99.32

49- Gaziantep 99.40

48- Ordu 99.58

47- Niğde 99.60

46- Aksaray 99.63

45- Malatya 99.75

44- Kastamonu 99.98

43- Nevşehir 100.01

42- Isparta 100.06

41- Sivas 100.09

40- Burdur 100.15

39- Afyonkarahisar 100.17

38- Gümüşhane 100.24

37- Sinop 100.29

36- Aydın 100.34

35- Osmaniye 100.39

34- Kırıkkale 100.46

33- Giresun 100.56

32- Mersin 100.71

31- Karabük 100.85

30- Samsun 100.87

29- Çorum 100.95

28- Bolu 100.99

27- Tunceli 101.17

26- Edirne 101.28

25- Kayseri 101.42

24- Kütahya 101.65

23- Kırşehir 101.74

22- Sakarya 101.78

21- Bartın 102.13

20- Denizli 102.14

19- Rize 102.32

18- Konya 102.36

17- Uşak 102.37

16- Karaman 102.52

15- Yalova 102.58

14- Zonguldak 102.68

13- Tekirdağ 102.82

12- Antalya 103.29

11- Trabzon 103.37

En Zeki 10 Şehir ve IQ Ortalamaları

En Zeki 10 Şehir ve IQ Ortalamaları

10. Kırklareli

IQ: 103.38

9. Bursa

IQ: 103.47

8. Balıkesir

IQ: 103.59

7. Kocaeli

IQ: 103.85

6. İstanbul

IQ: 104.02

5. Çanakkale

IQ: 104.02

4. Muğla

IQ: 104.12

3. İzmir

IQ: 104.51

2. Ankara

IQ: 104.91

1. Eskişehir

IQ: 105.20

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
