onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Hala Kafası Karışık Olanlara Özel İçerik: C Vitamini Serumu Sabah mı, Akşam mı Kullanılmalı?

etiket Hala Kafası Karışık Olanlara Özel İçerik: C Vitamini Serumu Sabah mı, Akşam mı Kullanılmalı?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
16.11.2025 - 15:01

C vitamini veya diğer adıyla askorbik asit serumu, güzellik ve cilt bakım dünyasının en popüler ürünleri arasında. Ciltteki ışıltılı görünümü artıran ve çevresel faktörlere karşı koruma sunan bu mucizevi bileşen, şüphesiz hemen her bakım ritüelinde yer alıyor. Ancak C vitamini serumun nasıl ve ne zaman kullanılacağına dair sorular hala kafaları kurcalıyor olabilir. 

Gelin güçlü antioksidan özellikleriyle öne çıkan C vitamini serumu sabah mı akşam mı kullanmanız gerektiğine ve diğer önemli püf noktalara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. C vitamini güçlendirici kalkan görevi görür.

C Vitamini, oldukça güçlü bir antioksidandır. Bu nedenle özellikle gündüz kullanımında ciltte ciddi bir kalkan oluşturur. Serbest radikallerle savaşarak gün içinde karşılaşılan çevresel faktörlerin cilde zarar vermesini önlemeye çalışır. Sabah rutinlerine düzenli olarak dahil edilmesi, cildine olumlu etki eder.

2. Güneş kreminin etkisini artırır.

C vitamini, güneş kremi ile birlikte kullanıldığında UV ışınlarının neden olabileceği leke görünümünü önlemeye yardımcıdır. İçindeki güçlü radikaller güneş kreminin koruyucu etkilerini artırabilir. Böylece cildin korunma ve savunma seviyesi üst düzeye çıkar.

3. İdeal kullanımda sıralama da önemli.

C vitamininden maksimum fayda sağlamak için öncesinde ve sonrasında uygulanan bakım adımlarına dikkat etmek de önemli. Genel olarak cildi iyice temizleyip tonik ile arındırdıktan sonra uygulanan C vitamini serumu cilde harika bir güç katmanı sunar. Ardından nemlendirici ve güneş kremi desteğiyle birlikte ciltteki koruyucu etkisi daha fazla olur.

4. Teknik olarak gece kullanımında sakınca bulunmaz.

Aslında C vitamini serumun akşam rutinlerine eklenmesinde de bir sakınca bulunmaz. Çünkü cilt, uyku esnasında kendi kendini güçlendirdiğinden C vitamini bu süreci destekleyebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli şey, C vitamini serumu retinol ile karıştırmamaktır. İki formülün aynı anda kullanılması ciltte yan etki oluşturabilir.

5. Gündüz rutini cildi ışıl ışıl yapabilir.

Gündüz uygulanan C vitamini, cildin daha parlak ve ışıltılı görünmesine katkıda bulunur. Genel olarak cildi güçlendirerek genç ve taze görünümü destekler. Bu da gün boyu cilt parlaklığının korunmasını sağlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. C vitamini melanin üretimini yakından etkiler.

Melanin; saç, göz ve cilt üzerinde renk farklılıklarına neden olan bir pigmenttir. Melaninin yoğunlaştığı bölgelerde koyu, kahve ve siyah renk pigmenti oluşur. C vitamini, melanin üretiminin dengelenmesine destek olarak bu tür renk yoğunlaşmalarının oluşumunu önler. Ayrıca mevcut leke görünümünün hafiflemesine yardımcı olur. Melanin yoğunluğu doğrudan güneş gibi çevresel faktörlere bağlı olduğundan, gündüz kullanımında elde edilecek fayda daha fazladır.

7. Serbest radikaller gündüzleri daha aktif.

C vitamini serum içinde bulunan serbest radikaller, gündüz saatlerinde daha etkilidir. Kirlilik benzeri faktörlerle aktif olarak savaşır ve bu faktörlerin cilt üzerindeki etkilerini azaltmaya çalışır. Dolayısıyla gündüz rutinine eklenen C vitamini, gece rutinine kıyasla daha gözle görülür sonuçlar oluşturmaya yardımcıdır.

8. Retinolü akşam, C Vitaminini sabah kullanmak daha doğru.

Tıpkı C vitamini gibi, retinol de cilt bakımının olmazsa olmazlarındandır. Ancak retinol, daha çok akşam kullanılması önerilen bir bileşendir. C vitamini ve retinolün bir arada kullanımı ise olası yan etkiler doğurabilir. Bu nedenle C vitaminini gündüz rutinlerine dahil etmek, iki güçlü bileşenin birbirinden ayrılmasını sağlar ve olası riskleri en aza indirir.

9. C vitamininin güçlü asitlerle birleşmemesi önerilir.

Çeşit çeşit faydasıyla öne çıkan AHA/BHA da C vitamini ile birlikte kullanılması önerilmeyen bileşenler arasındadır. Kimyasal peeling etkili güçlü asitler olan bu tür bileşenlerin akşam kullanılması önerilir. Aksi halde güneşin cilt üzerindeki etkileri artabilir. Dolayısıyla C vitaminini sabah rutinlerine, güçlü asitleri ise akşam rutinlerine yerleştirmek daha risksiz bir tercihtir.

10. Genel olarak C vitamininin gündüzleri yoğunlaştırılması gerek.

C vitaminini gündüz veya akşam kullanmak herhangi bir olumsuzluğa yol açmaz. Ancak gündüz kullanımında cildin elde edeceği koruma ve savunma desteği daha fazla olur. Bu yöntem, gece rutinlerinde diğer güçlü bileşenlerin kullanımına da engel değildir. Dolayısıyla gündüz rutinlerinde düzenli olarak C vitamini uygulamak, cildin kendiliğinden parlak ve ışıltılı bir görünüm almasına destek olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın