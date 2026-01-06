onedio
Uzmanlar Uyardı: Basit Bir Termostat Hatası Enerji Faturalarını Gereksiz Yere Artırıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 17:00

Kış aylarında ısınma ihtiyacı artarken enerji faturalarının da yükselmesi kaçınılmaz hale geliyor. Ancak uzmanlara göre çoğu hanede farkında olmadan yapılan bazı küçük ayarlama hataları, tüketimi gereksiz yere artırıyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/money/househ...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte merkezi ısıtma sistemlerinin daha yoğun kullanılması kaçınılmaz hale geliyor.

Ancak uzmanlara göre, termostat ve radyatör ayarlarında yapılan küçük bir hata, enerji tüketiminin fark edilmeden yükselmesine neden olabiliyor.

Tüketici hakları kuruluşu Which?, radyatör vanalarının doğru seviyede kullanılmasının hem konfor hem de enerji tasarrufu açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlara göre radyatör vanasını sürekli en yüksek seviye olan 5’te tutmak, radyatöre gereğinden fazla sıcak su girmesine yol açıyor. Bu durum odanın daha hızlı ısınmasını sağlasa da, tüm odalarda aynı ayarın kullanılması enerji faturalarının gereksiz şekilde artmasına neden oluyor.

Which?’in önerilerine göre yatak odalarında radyatör vanasının 2 ile 3 arasında ayarlanması ideal kabul ediliyor.

Bu seviye, oda sıcaklığını yaklaşık 15–20 derece aralığında tutarak hem yeterli konfor sağlıyor hem de enerji tüketimini dengede tutuyor.

Uzmanlar, evden uzun süreli ayrılıklar için ise termostatın tamamen kapatılmasını önermiyor. Bunun yerine, “donma koruması” olarak bilinen ayarın kullanılması tavsiye ediliyor. Bu ayar, tesisatın zarar görmesini önlemek için ortam sıcaklığını yaklaşık 7 derece civarında tutarken minimum düzeyde enerji harcanmasını sağlıyor.

Öte yandan enerji verimliliğini etkileyen bir diğer önemli unsur da ev içi eşya yerleşimi. Enerji uzmanı Matt Oberle, radyatörlerin önüne yerleştirilen büyük eşyaların, özellikle koltukların, ısının odaya yayılmasını engellediğini belirtiyor. Radyatörler, çevresindeki havayı ısıtarak çalıştığı için önlerinin kapatılması, ısının mobilya tarafından emilmesine yol açıyor.

Oberle, deri veya kalın kumaşlı koltukların ısıyı tutma özelliğinin daha yüksek olduğunu vurgulayarak, bu durumun ısıtma sisteminin hedef sıcaklığa ulaşmak için daha fazla çalışmasına neden olduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre bu durum, enerji verimliliği açısından önemli bir kayıp anlamına geliyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
