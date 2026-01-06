Uzmanlar Uyardı: Basit Bir Termostat Hatası Enerji Faturalarını Gereksiz Yere Artırıyor

Bu seviye, oda sıcaklığını yaklaşık 15–20 derece aralığında tutarak hem yeterli konfor sağlıyor hem de enerji tüketimini dengede tutuyor.

Uzmanlar, evden uzun süreli ayrılıklar için ise termostatın tamamen kapatılmasını önermiyor. Bunun yerine, “donma koruması” olarak bilinen ayarın kullanılması tavsiye ediliyor. Bu ayar, tesisatın zarar görmesini önlemek için ortam sıcaklığını yaklaşık 7 derece civarında tutarken minimum düzeyde enerji harcanmasını sağlıyor.

Öte yandan enerji verimliliğini etkileyen bir diğer önemli unsur da ev içi eşya yerleşimi. Enerji uzmanı Matt Oberle, radyatörlerin önüne yerleştirilen büyük eşyaların, özellikle koltukların, ısının odaya yayılmasını engellediğini belirtiyor. Radyatörler, çevresindeki havayı ısıtarak çalıştığı için önlerinin kapatılması, ısının mobilya tarafından emilmesine yol açıyor.

Oberle, deri veya kalın kumaşlı koltukların ısıyı tutma özelliğinin daha yüksek olduğunu vurgulayarak, bu durumun ısıtma sisteminin hedef sıcaklığa ulaşmak için daha fazla çalışmasına neden olduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre bu durum, enerji verimliliği açısından önemli bir kayıp anlamına geliyor.