Donald Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen "Maduro" Açıklamasıyla Goygoy Malzemesi Oldu
Son günlerde sosyal medyada adını sıkça duyuran Necla Özmen, Donald Trump’ın kızı olduğunu öne sürdüğü iddialarına bu kez de Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Özmen, Trump’ın Maduro’yu yönettiği ülkeden kaçırarak ABD’ye getirdiğini iddia ederken, eski ABD Başkanı’na seslenerek Maduro’nun serbest bırakılmasını istedi. O ilginç istek de Donald Trump'a benzetildi!
Goygoycular boş durmadı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Necla Özmen son günlerde en çok konuşulan isimlerden bir tanesi biliyorsunuz ki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Necla Özmen Maduro'yu yönettiği ülkeden kaçırarak ABD'ye getiren Donald Trump'tan Maduro'yu serbest bırakmasını da istedi.
E haliyle bu istek sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın