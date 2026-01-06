onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Donald Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen "Maduro" Açıklamasıyla Goygoy Malzemesi Oldu

Donald Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen "Maduro" Açıklamasıyla Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 16:24

Son günlerde sosyal medyada adını sıkça duyuran Necla Özmen, Donald Trump’ın kızı olduğunu öne sürdüğü iddialarına bu kez de Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Özmen, Trump’ın Maduro’yu yönettiği ülkeden kaçırarak ABD’ye getirdiğini iddia ederken, eski ABD Başkanı’na seslenerek Maduro’nun serbest bırakılmasını istedi. O ilginç istek de Donald Trump'a benzetildi!

Goygoycular boş durmadı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Necla Özmen son günlerde en çok konuşulan isimlerden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Necla Özmen son günlerde en çok konuşulan isimlerden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Necla Özmen bir süredir biyolojik babasının ABD Başkanı Donald Trump olduğunu iddia ediyor. Annesinin kendisine Trump ile ilişki sonucu hamile kaldığını söylediğini belirten Özmen, bu gerekçeyle Ankara 27. Aile Mahkemesi’ne DNA testi talebiyle dava açtı ancak mahkeme delil yetersizliği nedeniyle davayı reddetti. Özmen kararı istinafa taşıyacağını ve ABD’de de başvuru yapacağını belirtti.

Necla Özmen Maduro'yu yönettiği ülkeden kaçırarak ABD'ye getiren Donald Trump'tan Maduro'yu serbest bırakmasını da istedi.

Necla Özmen Maduro'yu yönettiği ülkeden kaçırarak ABD'ye getiren Donald Trump'tan Maduro'yu serbest bırakmasını da istedi.

Dünya devletlerinin de bu konuda tepkili olduğunu hatırlatarak babası olduğunu iddia ettiği ABD Başkanına çağrıda bulundu.

E haliyle bu istek sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.

E haliyle bu istek sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın