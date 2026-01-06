Donald Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen "Maduro" Açıklamasıyla Goygoy Malzemesi Oldu

Necla Özmen bir süredir biyolojik babasının ABD Başkanı Donald Trump olduğunu iddia ediyor. Annesinin kendisine Trump ile ilişki sonucu hamile kaldığını söylediğini belirten Özmen, bu gerekçeyle Ankara 27. Aile Mahkemesi’ne DNA testi talebiyle dava açtı ancak mahkeme delil yetersizliği nedeniyle davayı reddetti. Özmen kararı istinafa taşıyacağını ve ABD’de de başvuru yapacağını belirtti.