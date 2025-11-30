Sevgili Boğa, bu ay Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu açının etkiden bahsetmek istiyoruz. Zira bu etkileşim, zihinsel odaklanmanı artırarak işlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yapmana yardımcı olabilir. Ancak her güzel şeyin bir bedeli olduğu gibi, bu durumun da bazı yan etkileri olabilir. Zaman zaman kafa karışıklığı ve yorgunluk hissi yaşayabilirsin.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Dolunay'ın etkisini hissedeceksin. Bu dönemde duygusal iniş çıkışlar yaşanabilir, bu yüzden dengeni korumak için ekstra çaba sarf etmen gerekebilir. Dengeyi korumak ve yorgunluk hissinden arınmak için enerji artıracak sağlık rutinlerine odaklan. Esneme hareketleri, sağlıklı beslenme ve vitamin takviyesi bunlardan bazıları. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…