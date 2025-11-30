Sevgili Boğa, bu ayın ilk günlerinde, gökyüzü senin için oldukça ilginç bir tablo çiziyor. Merkür'ün, Satürn ile oluşturduğu üçgen açı, iş ortaklıklarında güven ve uzun vadeli planlamayı öne çıkarıyor. Bu dönemde, ortak projelerde sağlam adımlar atman ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmen, çevrendeki kişilerin sana olan güvenini artıracak. Sabırlı ve kararlı tavrın, iş birliği yaparken adeta bir kalkan gibi seni koruyacak ve planlı hareket etmen, sana kazanç kapılarını aralayacak.

Ayın ortasına geldiğimizde ise gökyüzündeki hareketlilik devam ediyor. Bu kez Merkür'ün Uranüs ile oluşturduğu karşıt açı, finansal planlamalarında beklenmedik fırsatları önüne seriyor. Ani gelişmeler karşısında hızlı ve ölçülü kararlar alman, seni avantajlı bir konuma getirecek. Kontrolünü kaybetmeden yeniliklere açık olmalı, aldığın bazı risklerle birlikte ve kazanç potansiyelini artırarak para kazanmanı sağlayacak. Yeter ki, hızla gelişen olaylara karşı dikkatli ve ölçülü ol. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…