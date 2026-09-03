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Ekonomi
Eylül Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu

Eylül Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.09.2026 - 10:04
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Ağustos ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2026 Eylül ayı kira zammı belli oldu. Kira tavan zam oranı yüzde 31.79 oldu.

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Eylül kira zam oranı ne kadar?

Eylül kira zam oranı ne kadar?

Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belli oldu. Ağustos’ta enflasyon aylık yüzde 1.84 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 31.51 olarak açıklandı.

Eylül ayı içerisinde dolan konut ve iş yeri sahipleri, kiralarında en fazla yüzde 31,79 oranında artış yapabilecek. Türk Borçlar Kanunu kapsamında belirlenen bu tavan oran, ev sahiplerinin kiracılarına uygulayabileceği azami artış miktarını gösteriyor. Kiraya verenler yasal olarak bu oran üzerinde tek taraflı bir zam talebinde bulunamazken, taraflar karşılıklı mutabakat halinde bu sınırın altında bir oran üzerinde uzlaşabiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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