Eylül Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu

Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belli oldu. Ağustos’ta enflasyon aylık yüzde 1.84 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 31.51 olarak açıklandı.

Eylül ayı içerisinde dolan konut ve iş yeri sahipleri, kiralarında en fazla yüzde 31,79 oranında artış yapabilecek. Türk Borçlar Kanunu kapsamında belirlenen bu tavan oran, ev sahiplerinin kiracılarına uygulayabileceği azami artış miktarını gösteriyor. Kiraya verenler yasal olarak bu oran üzerinde tek taraflı bir zam talebinde bulunamazken, taraflar karşılıklı mutabakat halinde bu sınırın altında bir oran üzerinde uzlaşabiliyor.