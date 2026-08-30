Evini Satmadı: Yanındaki Binalar Yıkılınca Ortaya Yarım Ev Çıktı!
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St. Patrick Caddesi’ndeki yapının sıra dışı görüntüsü, sahibinin satış tekliflerini kabul etmemesiyle ortaya çıktı. Bitişiğindeki evler yıkılırken korunan yapı, daha önce içeride kalan ortak duvarının açığa çıkmasıyla bugünkü biçimini aldı. Üstelik adresindeki “54½” numarası, ev yarım görünmeye başlamadan önce de kullanılıyordu.
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Altı bitişik evden geriye biri kaldı
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İç duvar dışarıda kalınca ev kesilmiş gibi göründü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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