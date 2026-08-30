Evini Satmadı: Yanındaki Binalar Yıkılınca Ortaya Yarım Ev Çıktı!

Ev, 1890 ile 1893 yılları arasında, o dönemde Dummer Street adıyla bilinen sokakta inşa edildi. Viktorya dönemine ait yapı, birbirine bağlı altı benzer konuttan biriydi. Yan yana dizilen evler aynı yapı sırasının parçalarını oluşturuyordu.

Windlass Holdings adlı şirket, 1957’den itibaren çevredeki mülkleri satın almaya başladı. Zaman içinde diğer sahipler satışa razı olurken 54½ numaralı evdeki Valkos ailesi teklifleri kabul etmedi. Şirketin satın aldığı komşu yapılar ise yıkıldı.

Adresindeki kesirli numara, sonradan yakıştırılmış bir espri değildi. Evler ilk yapıldıklarında da sokakta 52½ ve 54½ gibi numaralar bulunuyordu. Tesadüfen korunan evin numarası, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle örtüştü