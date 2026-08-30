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Evini Satmadı: Yanındaki Binalar Yıkılınca Ortaya Yarım Ev Çıktı!

Evini Satmadı: Yanındaki Binalar Yıkılınca Ortaya Yarım Ev Çıktı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 10:14
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St. Patrick Caddesi’ndeki yapının sıra dışı görüntüsü, sahibinin satış tekliflerini kabul etmemesiyle ortaya çıktı. Bitişiğindeki evler yıkılırken korunan yapı, daha önce içeride kalan ortak duvarının açığa çıkmasıyla bugünkü biçimini aldı. Üstelik adresindeki “54½” numarası, ev yarım görünmeye başlamadan önce de kullanılıyordu.

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Altı bitişik evden geriye biri kaldı

Altı bitişik evden geriye biri kaldı

Ev, 1890 ile 1893 yılları arasında, o dönemde Dummer Street adıyla bilinen sokakta inşa edildi. Viktorya dönemine ait yapı, birbirine bağlı altı benzer konuttan biriydi. Yan yana dizilen evler aynı yapı sırasının parçalarını oluşturuyordu.

Windlass Holdings adlı şirket, 1957’den itibaren çevredeki mülkleri satın almaya başladı. Zaman içinde diğer sahipler satışa razı olurken 54½ numaralı evdeki Valkos ailesi teklifleri kabul etmedi. Şirketin satın aldığı komşu yapılar ise yıkıldı.

Adresindeki kesirli numara, sonradan yakıştırılmış bir espri değildi. Evler ilk yapıldıklarında da sokakta 52½ ve 54½ gibi numaralar bulunuyordu. Tesadüfen korunan evin numarası, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle örtüştü

İç duvar dışarıda kalınca ev kesilmiş gibi göründü

İç duvar dışarıda kalınca ev kesilmiş gibi göründü

Komşu ev yıkılırken ayakta kalacak yapının zarar görmemesi gerekiyordu. Yıkım ekibi, bitişik binayı kaldırırken korunacak evin ön cephesini ve taşıyıcı duvarını yerinde bıraktı. İki konut arasındaki sınır, böylece yapının dış kenarına dönüştü.

Bugün boş ve düz görünen yan yüzey, başlangıçta iki evin odalarını ayıran iç duvardı. Komşu yapı ortadan kalkınca daha önce dışarıdan görülmeyen yüzey açığa çıktı. Ön cephenin asimetrik görünümü de evin ortadan kesildiği izlenimini güçlendirdi.

Bu nedenle hikâye, ailenin kendi evinin odalarının yarısını kaybetmesi anlamına gelmiyor. Bitişik yapı bütününün diğer bölümü yıkılırken ayrı konut korundu. 1970’lerden beri bu biçimiyle anlatılan ev, Toronto’nun sıra dışı yapıları arasında yer alıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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