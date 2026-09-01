Tarlanın Ortasına 1.100 Metrekarelik Orta Çağ Kalesi Yaptı

Yapı, Volgograd bölgesindeki Peskovatka köyünde ve Don Nehri kıyısına yakın bir noktada bulunuyor. Yaklaşık 1,2 hektarlık parselin çevresinde geniş boş alanlar var; en yakın evin yüzlerce metre uzakta olduğu belirtiliyor.

Galaganov, uzun süredir bir kale yaptırmak istediğini ve bu projeyle hayalini gerçekleştirmeye çalıştığını anlatıyor. Modern malzemelerle inşa edilen yapı, yüksek çevre duvarları ve köşelerde yükselen kuleleriyle tarihî bir savunma yapısının görünümünü taklit ediyor.

Toplam alanı yaklaşık 1.100 metrekare olan yapı yalnızca büyük bir konut olarak düşünülmedi. İlk planda Kazak ve şövalye turnuvalarının düzenlenmesi, alanın kültür merkezi olarak da kullanılması hedefleniyordu.