Tarlanın Ortasına 1.100 Metrekarelik Orta Çağ Kalesi Yaptı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Rusya’nın Volgograd bölgesinde, Don Nehri yakınındaki boş bir arazide Orta Çağ kalesini andıran dev bir yapı yükseliyor. İş insanı Vladimir Galaganov’un yaptırdığı yaklaşık 1.100 metrekarelik yapının yüksek duvarları ve okçu kuleleri bulunuyor. Konutun yanı sıra turnuvalara ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapması planlanan proje tamamlanamadı. Kale şimdi 40 milyon ruble isteyen yeni sahibini bekliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kale 1,2 hektarlık arazinin ortasına kuruldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarım kalan proje 40 milyon rubleye satışta
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın