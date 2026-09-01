article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tarlanın Ortasına 1.100 Metrekarelik Orta Çağ Kalesi Yaptı

Tarlanın Ortasına 1.100 Metrekarelik Orta Çağ Kalesi Yaptı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 10:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Rusya’nın Volgograd bölgesinde, Don Nehri yakınındaki boş bir arazide Orta Çağ kalesini andıran dev bir yapı yükseliyor. İş insanı Vladimir Galaganov’un yaptırdığı yaklaşık 1.100 metrekarelik yapının yüksek duvarları ve okçu kuleleri bulunuyor. Konutun yanı sıra turnuvalara ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapması planlanan proje tamamlanamadı. Kale şimdi 40 milyon ruble isteyen yeni sahibini bekliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kale 1,2 hektarlık arazinin ortasına kuruldu

Kale 1,2 hektarlık arazinin ortasına kuruldu

Yapı, Volgograd bölgesindeki Peskovatka köyünde ve Don Nehri kıyısına yakın bir noktada bulunuyor. Yaklaşık 1,2 hektarlık parselin çevresinde geniş boş alanlar var; en yakın evin yüzlerce metre uzakta olduğu belirtiliyor.

Galaganov, uzun süredir bir kale yaptırmak istediğini ve bu projeyle hayalini gerçekleştirmeye çalıştığını anlatıyor. Modern malzemelerle inşa edilen yapı, yüksek çevre duvarları ve köşelerde yükselen kuleleriyle tarihî bir savunma yapısının görünümünü taklit ediyor.

Toplam alanı yaklaşık 1.100 metrekare olan yapı yalnızca büyük bir konut olarak düşünülmedi. İlk planda Kazak ve şövalye turnuvalarının düzenlenmesi, alanın kültür merkezi olarak da kullanılması hedefleniyordu.

Yarım kalan proje 40 milyon rubleye satışta

Yarım kalan proje 40 milyon rubleye satışta

Planlanan turnuvalar gerçekleşmedi ve kalenin bazı bölümleri tamamlanmadan kaldı. Galaganov, değişen koşullar nedeniyle paraya ihtiyaç duyduğunu ve yapıyı bu yüzden satışa çıkardığını belirtiyor.

Kale 2021’de emlak ilanlarıyla dikkat çekti. İstenen fiyat sonraki yıllarda 27,7 milyon rubleye kadar gerilerken yapı daha sonra 40 milyon rublelik yeni bedelle yeniden satışa sunuldu.

İlanlarda yapının konut, otel, turistik kamp veya dinlenme merkezi olarak değerlendirilebileceği ifade ediliyor. Yeni alıcının yalnızca sıra dışı bir mülk edinmesi değil, yarım kalan büyük projeyi tamamlaması da gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın