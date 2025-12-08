Sevgili Başak, bugün aşk hayatında olabilecek bazı değişiklikler hakkında konuşacağız. Gökyüzünde Mars ile Satürn arasında bir kare oluşuyor ve bu durum, içsel eleştirel düşüncelerini yoğunlaştırabilir. Bu, aşk hayatını ve ilişkindeki yerini daha fazla sorgulamana neden olabilir.

Fakat bu durumda dikkat etmen gereken önemli bir nokta var; partnerine karşı fazla mesafeli davranmaktan kaçınman gerekiyor. İçsel sorgulamaların ve eleştirilerin sırasında, partnerinin duygularını incitme riski bulunuyor. Bu durum, ilişkinin dengesini bozabilir ve gereksiz yere gerginliklere yol açabilir.

Belki de bu durum, ilişkine daha fazla empoze olmanın, duvarlarını yıkmanın ve duygusal bağını güçlendirmenin tam zamanıdır. Bu durumu bir fırsat olarak değerlendirebilir ve ilişkine yeni bir soluk getirebilirsin. Ne dersin, hazır mısın bu değişime? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…