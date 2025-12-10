Sevgili Başak, bugün kozmik enerjilerin senin lehine olduğunu bilmelisin! Yeni bir iş ya da yeni ortaklıklar kurma fırsatı seni bekliyor. Merkür'ün Neptün ile üçgen açısının oluşturduğu enerji, iş birliklerini sağlamlaştırma konusunda sana yardımcı olacak. Ancak heyecanına kapılıp hemen imza atmadan önce biraz dur ve düşün. Yeni teklifleri değerlendir, belki de daha iyi fırsatlar seni bekliyordur.

Galiba bu dönemde, özellikle de bire bir ilişkilerinde de başarının anahtarı karşındakine odaklanmak. Hukuki süreçlerin lehine döneceği bir dönemdesin, bu da yeni anlaşmalar yapma konusunda seni cesaretlendirebilir. Tabii her adımda Başak burcu kararlılığı, dikkati ve zekasıyla ilerlemelisin. Bu sayede 2026'nın kaderini değiştirebilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise belirsizliklerden sıyrılma zamanı geldi de geçiyor bile... Evlilik kararı alabileceğin bir dönemdesin, belki de kalbindeki o özel kişiyle birlikte yeni bir hayata adım atmanın tam sırasıdır. Zira, şimdi empati kurarak sorunları çözme yeteneğin; Merkür'ün Neptün ile üçgen açısının verdiği pozitif enerji ile birleşince, rüyaların gerçek olabilir. Artık aşkta kararsız kalmak yerine, kendi iç sesini dinlemelisin. Aşkın sesine kulak ver, hadi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…