Polat Narenciye Tarafından Satın Alınan Adana’nın En Büyük AVM’si Adapalm AVM Bu Sene Açılacak

65 bin metrekarelik kiralanabilir alan, 200’ü aşkın mağaza, eğlence ve yeme-içme alanlarıyla proje, bölge ekonomisine istihdam ve perakende canlılığı sağlamayı hedefliyor. Söz konusu AVM, Adana’nın dükkân sayısı olarak en büyük, metrekare olarak da ikinci büyük AVM’si olacak ve yıllık 14 milyon ziyaretçi hedefleniyor.

Adapalm AVM’nin salgın öncesinde eksik açıldığını ve yanlış stratejiler nedeniyle kapandığını belirten ECE Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel de “65 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olan AVM’nin çekim alanı ile 7 milyon insana ulaşma kapasitesi var. 200 mağazanın yer alacağı AVM’nin kasım-aralık gibi açılmasını planlıyoruz. Hem estetik hem de mimari dokunuşlar yapıldı, dönüşüm devam ediyor” dedi.