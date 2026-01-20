Polat Narenciye Tarafından Satın Alınan Adana’nın En Büyük AVM’si Adapalm AVM Bu Sene Açılacak
Adana’nın dükkân sayısı olarak en büyük AVM’si Adapalm AVM, Polat Narenciye firmasını da bünyesinde barındıran Akpolat Ailesi tarafından satın alındı. Bu yıl açılacak AVM’nin işletmesini ECE Türkiye yapacak. ECE Türkiye Genel Müdürü ve AYD Başkanı Nuri Şapkacı, “AVM inşa etmek yerine satın alıp, dönüştürerek yola devam etme yönünde bir trend var.” açıklamasında bulundu.
Kaynak: Yener Karadeniz / Ekonomim
Koronavirüs pandemisi öncesinde açılan ve müşteri azlığı nedeniyle kapanan Adapalm AVM’nin yeni sahibi Akpolat Ailesi oldu.
Adana’nın dükkan sayısı olarak en büyük AVM’si.
