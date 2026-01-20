onedio
article/share
Polat Narenciye Tarafından Satın Alınan Adana’nın En Büyük AVM’si Adapalm AVM Bu Sene Açılacak

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2026 - 19:08

Adana’nın dükkân sayısı olarak en büyük AVM’si Adapalm AVM, Polat Narenciye firmasını da bünyesinde barındıran Akpolat Ailesi tarafından satın alındı. Bu yıl açılacak AVM’nin işletmesini ECE Türkiye yapacak. ECE Türkiye Genel Müdürü ve AYD Başkanı Nuri Şapkacı, “AVM inşa etmek yerine satın alıp, dönüştürerek yola devam etme yönünde bir trend var.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Yener Karadeniz / Ekonomim

Koronavirüs pandemisi öncesinde açılan ve müşteri azlığı nedeniyle kapanan Adapalm AVM’nin yeni sahibi Akpolat Ailesi oldu.

Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre, ECE Türkiye, Akpolat Ailesi yatırımıyla Adana’da geliştirilen Adapalm AVM’yi 2026’nın son çeyreğinde açmayı planlıyor.

ECE Türkiye Genel Müdürü ve AYD Başkanı Nuri Şapkacı, son birkaç yıldır AVM yatırımcılarının artık geri dönüş riskini minimumda tutan yatırımlara girmeyi tercih ettiklerini belirterek, “Büyüyen bir dönüşüm pazarı var. İnşa etmek yerine satın alıp, dönüştürerek yola devam etme yönünde. Bu bir trend ve bu şekilde devam eder. Yeni AVM yatırımı için ortam henüz uygun değil” dedi.

Adana’nın dükkan sayısı olarak en büyük AVM’si.

65 bin metrekarelik kiralanabilir alan, 200’ü aşkın mağaza, eğlence ve yeme-içme alanlarıyla proje, bölge ekonomisine istihdam ve perakende canlılığı sağlamayı hedefliyor. Söz konusu AVM, Adana’nın dükkân sayısı olarak en büyük, metrekare olarak da ikinci büyük AVM’si olacak ve yıllık 14 milyon ziyaretçi hedefleniyor.

Adapalm AVM’nin salgın öncesinde eksik açıldığını ve yanlış stratejiler nedeniyle kapandığını belirten ECE Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel de “65 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olan AVM’nin çekim alanı ile 7 milyon insana ulaşma kapasitesi var. 200 mağazanın yer alacağı AVM’nin kasım-aralık gibi açılmasını planlıyoruz. Hem estetik hem de mimari dokunuşlar yapıldı, dönüşüm devam ediyor” dedi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
