Biri Rusya Biri Ukrayna Saflarında Savaşan İki Türk'ün Atışması Viral Oldu

Rusya-Ukrayna savaşının sosyal medyadaki yansımalarından biri bu kez iki Türk kullanıcının birbirine verdiği yanıtla gündeme geldi. Rus tarafında savaştığı belirtilen Jan (@rusajani48), 7 Ekim sabahı attığı tweette sol bacağını kaybettiğini yazarak 'gazi olduk artık' dedi. Ukrayna ordusunda görev yaptığını belirten Tachanka (@Glorghtinua) ise aynı gün öğleden sonra bu paylaşımı alıntılayıp kendi bacaklarının göründüğü bir fotoğraf ve kısa bir not ekledi. Karşılıklı paylaşımlar kısa sürede çok sayıda kullanıcının dikkatini çekti, altına yüzlerce yorum yazıldı.