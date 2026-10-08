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Biri Rusya Biri Ukrayna Saflarında Savaşan İki Türk'ün Atışması Viral Oldu

Biri Rusya Biri Ukrayna Saflarında Savaşan İki Türk'ün Atışması Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2026 - 12:58
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Rusya-Ukrayna savaşının sosyal medyadaki yansımalarından biri bu kez iki Türk kullanıcının birbirine verdiği yanıtla gündeme geldi. Rus tarafında savaştığı belirtilen Jan (@rusajani48), 7 Ekim sabahı attığı tweette sol bacağını kaybettiğini yazarak 'gazi olduk artık' dedi. Ukrayna ordusunda görev yaptığını belirten Tachanka (@Glorghtinua) ise aynı gün öğleden sonra bu paylaşımı alıntılayıp kendi bacaklarının göründüğü bir fotoğraf ve kısa bir not ekledi. Karşılıklı paylaşımlar kısa sürede çok sayıda kullanıcının dikkatini çekti, altına yüzlerce yorum yazıldı.

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Rus tarafında savaştığı belirtilen Jan, sol bacağını kaybettiğini yazdı

Rus tarafında savaştığı belirtilen Jan, sol bacağını kaybettiğini yazdı
twitter.com

Her şey 7 Ekim sabahı Jan'ın 'maalesef sol bacak kptu beyler gaziyiz artık. Allah yardımcım olsun yaşandı ve bitti…' cümleleriyle başlayan tweet'iyle başladı. Paylaşım kısa sürede dolaşıma girdi ve yanıt bölümünde yüzlerce yorum topladı. Hesap adında Rus ve Türk bayraklarını yan yana kullanan Jan, tweet'i Türkçe yazdığı için paylaşım Türk kullanıcıların akışına da kolayca düştü.

Ukrayna ordusunda görev yaptığını belirten Tachanka, kendi bacaklarının fotoğrafıyla yanıt verdi

Ukrayna ordusunda görev yaptığını belirten Tachanka, kendi bacaklarının fotoğrafıyla yanıt verdi
twitter.com

Aynı günün öğleden sonrasında Ukrayna ordusunda görev yaptığını belirten Tachanka, Jan'ın tweet'ini alıntıladı. Hesap adında Türk ve Ukrayna bayraklarını yan yana taşıyan Tachanka, paylaşımında yalnızca 'Bak burda ne varmış' yazdı ve kamuflaj pantolonlu kendi bacaklarının, çizmeleriyle birlikte göründüğü bir fotoğraf ekledi.

Rus tarafından bu "nispete" yanıt da geldi.

Rus tarafından bu "nispete" yanıt da geldi.
twitter.com

İki taraf için de savaşın bitmesini dileyenler de çıktı

İki taraf için de savaşın bitmesini dileyenler de çıktı
twitter.com

Dönünce engelli maaşı ve indirimli araç beklentisine sert çıkanlar var

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Tepkiler çoğunlukla bu tondaydı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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