Biri Rusya Biri Ukrayna Saflarında Savaşan İki Türk'ün Atışması Viral Oldu
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Rusya-Ukrayna savaşının sosyal medyadaki yansımalarından biri bu kez iki Türk kullanıcının birbirine verdiği yanıtla gündeme geldi. Rus tarafında savaştığı belirtilen Jan (@rusajani48), 7 Ekim sabahı attığı tweette sol bacağını kaybettiğini yazarak 'gazi olduk artık' dedi. Ukrayna ordusunda görev yaptığını belirten Tachanka (@Glorghtinua) ise aynı gün öğleden sonra bu paylaşımı alıntılayıp kendi bacaklarının göründüğü bir fotoğraf ve kısa bir not ekledi. Karşılıklı paylaşımlar kısa sürede çok sayıda kullanıcının dikkatini çekti, altına yüzlerce yorum yazıldı.
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Rus tarafında savaştığı belirtilen Jan, sol bacağını kaybettiğini yazdı
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Ukrayna ordusunda görev yaptığını belirten Tachanka, kendi bacaklarının fotoğrafıyla yanıt verdi
Rus tarafından bu "nispete" yanıt da geldi.
İki taraf için de savaşın bitmesini dileyenler de çıktı
Dönünce engelli maaşı ve indirimli araç beklentisine sert çıkanlar var
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Protezle hızlı toparlanılacağını söyleyip yaralanmanın nasıl olduğunu merak edenler
Geçmiş olsun deyip düzenli bir hayat dileyen de var
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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