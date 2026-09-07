Ukrayna Savaşı Fonlamak İçin Yetişkin İçerik Sektörünü Yasalaştırıyor

Ukrayna’daki OnlyFans sektörünün büyüklüğü, vergi makamlarının şirketin ana kuruluşundan elde ettiği verilerle ortaya çıktı. Buna göre 2023’te yaklaşık 7 bin 900 Ukraynalı, platform üzerinden toplam 131 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Bazı içerik üreticilerinin aylık kazancı 20 bin doları aştı.

Vergi makamları gelirlerin beyan edilmesini isterken, içerik üreticileri bu kez farklı bir sorunla karşılaştı. Geliri bildirmek, pornografik içerikten kazanç sağlandığının da resmi kayıtlara girmesi anlamına geliyordu. Vergi avukatı Lesia Mykhalenko ise bu davaların polis ve savcılık kaynaklarını savaş döneminde daha önemli güvenlik sorunlarından uzaklaştırdığını savundu.