Ukrayna Savaşı Fonlamak İçin Yetişkin İçerik Sektörünü Yasalaştırıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ukrayna, savaşın neden olduğu bütçe açığını kapatmak amacıyla yıllardır kayıt dışı faaliyet gösteren porno sektörünü yasallaştırmayı gündemine aldı. İlk turu geçen yasa tasarısıyla, OnlyFans üzerinden gelir elde eden binlerce kişinin vergilendirilmesi ve devlet bütçesine yıllık 25 milyon dolara kadar ek gelir sağlanması hedefleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NATO desteğiyle savaşa giren Ukrayna'da destek azaldıkça kriz büyüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7 bin 900 Ukraynalı OnlyFans'tan 131 milyon dolar kazandı.
İçerik üretenler mevcut yasada vergi verse de soruşturma geçiriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın