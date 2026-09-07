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Ukrayna Savaşı Fonlamak İçin Yetişkin İçerik Sektörünü Yasalaştırıyor

Ukrayna Savaşı Fonlamak İçin Yetişkin İçerik Sektörünü Yasalaştırıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2026 - 21:01
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Ukrayna, savaşın neden olduğu bütçe açığını kapatmak amacıyla yıllardır kayıt dışı faaliyet gösteren porno sektörünü yasallaştırmayı gündemine aldı. İlk turu geçen yasa tasarısıyla, OnlyFans üzerinden gelir elde eden binlerce kişinin vergilendirilmesi ve devlet bütçesine yıllık 25 milyon dolara kadar ek gelir sağlanması hedefleniyor.

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NATO desteğiyle savaşa giren Ukrayna'da destek azaldıkça kriz büyüyor.

NATO desteğiyle savaşa giren Ukrayna'da destek azaldıkça kriz büyüyor.

Ukrayna, savaşın oluşturduğu bütçe açığını azaltmak amacıyla kayıt dışı porno sektörünü yasallaştırmayı tartışıyor. İlk turu geçen yasa tasarısıyla porno üretimi ve dağıtımına yönelik cezaların kaldırılması ve sektörden yılda 25 milyon dolara kadar vergi geliri sağlanması hedefleniyor.

Tasarıyı hazırlayan milletvekilleri, mevcut yasağın sektörü ortadan kaldırmak yerine kayıt dışılığa ittiğini ve rüşvet iddialarına zemin hazırladığını savunuyor. Yasallaşmanın, hem sektörün vergilendirilmesini hem de devletin ek gelir elde etmesini sağlayabileceği belirtiliyor.

7 bin 900 Ukraynalı OnlyFans'tan 131 milyon dolar kazandı.

7 bin 900 Ukraynalı OnlyFans'tan 131 milyon dolar kazandı.

Ukrayna’daki OnlyFans sektörünün büyüklüğü, vergi makamlarının şirketin ana kuruluşundan elde ettiği verilerle ortaya çıktı. Buna göre 2023’te yaklaşık 7 bin 900 Ukraynalı, platform üzerinden toplam 131 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Bazı içerik üreticilerinin aylık kazancı 20 bin doları aştı.

Vergi makamları gelirlerin beyan edilmesini isterken, içerik üreticileri bu kez farklı bir sorunla karşılaştı. Geliri bildirmek, pornografik içerikten kazanç sağlandığının da resmi kayıtlara girmesi anlamına geliyordu. Vergi avukatı Lesia Mykhalenko ise bu davaların polis ve savcılık kaynaklarını savaş döneminde daha önemli güvenlik sorunlarından uzaklaştırdığını savundu.

İçerik üretenler mevcut yasada vergi verse de soruşturma geçiriyor.

İçerik üretenler mevcut yasada vergi verse de soruşturma geçiriyor.

Ukrayna’da porno sektörünün yasallaştırılması tartışmalarının dikkat çeken örneklerinden biri, OnlyFans’ta yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan bir kullanıcının yaşadıkları oldu. Hapis cezası riski nedeniyle zaman zaman Fransa ve İspanya’da içerik üreten kullanıcı, gelirleri üzerinden vergi ödemesine rağmen pornografi yasası kapsamında soruşturuldu.

Polisin evine düzenlediği baskında bilgisayarlarına ve depolama cihazlarına el konulurken, yaklaşık 200 bin dolar nakit parası da alındı. İçerik üreticisi, polislerin paranın yarısını kendilerine vermesi karşılığında kalanını alabileceğini teklif ettiğini öne sürdü. Soruşturmanın, yasallaştırma tasarısı görüşülürken askıya alındığı ve parasının iade edildiği belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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