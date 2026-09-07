Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiralık Konut Projesi İçin İlk Kura Döneminin Duyurusunu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinin ayrıntılarını paylaştı. Erdoğan, kentte yapılması planlanan 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutun da vatandaşların kullanımına sunulacağını açıkladı.

Kiralık konutlar için başvuruların 14 Eylül’de başlayacağını belirten Erdoğan, ilk bin konut için kura çekiminin ekim ayında yapılacağını söyledi. Konutların, İstanbul’daki mevcut piyasa kiralarının altında bedellerle vatandaşlara kiralanacağını ifade etti.