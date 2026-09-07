Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiralık Konut Projesi İçin İlk Kura Döneminin Duyurusunu Yaptı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine ilişkin takvimi duyurdu.
Erdoğan, 15 bin kiralık sosyal konutu kapsayan projede başvuruların 14 Eylül’de başlayacağını açıkladı. İlk etapta bin konut için kura çekimi yapılacağını belirten Erdoğan, ilk kuraların ise Ekim ayında gerçekleştirileceğini ifade etti.
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Erdoğan, “Ev Sahibi Türkiye” projesiyle ilgili bilgileri paylaştı.
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15 bin kiralık konutta kura heyecanı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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