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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiralık Konut Projesi İçin İlk Kura Döneminin Duyurusunu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiralık Konut Projesi İçin İlk Kura Döneminin Duyurusunu Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2026 - 19:26
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine ilişkin takvimi duyurdu.

Erdoğan, 15 bin kiralık sosyal konutu kapsayan projede başvuruların 14 Eylül’de başlayacağını açıkladı. İlk etapta bin konut için kura çekimi yapılacağını belirten Erdoğan, ilk kuraların ise Ekim ayında gerçekleştirileceğini ifade etti.

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Erdoğan, “Ev Sahibi Türkiye” projesiyle ilgili bilgileri paylaştı.

Erdoğan, “Ev Sahibi Türkiye” projesiyle ilgili bilgileri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarında sosyal konut programına da değindi. Erdoğan, “Ev Sahibi Türkiye” adıyla başlatılan kampanya kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi için kura sürecinin başlatıldığını belirtti.

Projede çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, konutların hak sahiplerine teslim edilmesi için tarih de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlayacağını açıkladı.

15 bin kiralık konutta kura heyecanı

15 bin kiralık konutta kura heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinin ayrıntılarını paylaştı. Erdoğan, kentte yapılması planlanan 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutun da vatandaşların kullanımına sunulacağını açıkladı.

Kiralık konutlar için başvuruların 14 Eylül’de başlayacağını belirten Erdoğan, ilk bin konut için kura çekiminin ekim ayında yapılacağını söyledi. Konutların, İstanbul’daki mevcut piyasa kiralarının altında bedellerle vatandaşlara kiralanacağını ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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