Haftalık 40 Saatlik Mesai Düzeni 5 Bin 750 Çalışana Soruldu: Klasik Mesai Saatlerine Veda mı?
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Beş ülkede 5 bin 750 çalışanın katıldığı bir ankette haftalık 40 saatlik çalışma düzeninin ne kadar cazip bulunduğu soruldu. Katılımcılar ABD, İngiltere, Kanada, Almanya ve Avustralya'dan, serbest ve tam zamanlı çalışanlardan oluşuyor. Anket aynı zamanda ideal iş gününün saatlerini, toplantı sayısını ve maaştan vazgeçme isteğini de ölçtü.
Katılımcıların yüzde 37'si kısa haftayı istiyor.
İş günü 09.00'dan önce başlasın diyenler çoğunlukta.
Maaştan vazgeçmeye razı olanlar var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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