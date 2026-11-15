Haftalık 40 Saatlik Mesai Düzeni 5 Bin 750 Çalışana Soruldu: Klasik Mesai Saatlerine Veda mı?

Ankete katılanların yüzde 51'i iş gününün sabah saat 09.00'dan önce başlamasını, yüzde 42'si ise 17.00'den önce bitmesini istiyor. Toplantılar da bu tercihlerin arasında. Çalışanlar günde ortalama en fazla üç toplantıya katılmak istiyor, oysa araştırmaya göre bu beş ülkede her üç çalışandan biri şu an bu sayının üzerinde toplantıya giriyor.