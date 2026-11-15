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Haftalık 40 Saatlik Mesai Düzeni 5 Bin 750 Çalışana Soruldu: Klasik Mesai Saatlerine Veda mı?

Haftalık 40 Saatlik Mesai Düzeni 5 Bin 750 Çalışana Soruldu: Klasik Mesai Saatlerine Veda mı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 17:31
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Beş ülkede 5 bin 750 çalışanın katıldığı bir ankette haftalık 40 saatlik çalışma düzeninin ne kadar cazip bulunduğu soruldu. Katılımcılar ABD, İngiltere, Kanada, Almanya ve Avustralya'dan, serbest ve tam zamanlı çalışanlardan oluşuyor. Anket aynı zamanda ideal iş gününün saatlerini, toplantı sayısını ve maaştan vazgeçme isteğini de ölçtü.

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Katılımcıların yüzde 37'si kısa haftayı istiyor.

Katılımcıların yüzde 37'si kısa haftayı istiyor.

Fiverr'ın danışmanlığında yapılan ankete ABD, İngiltere, Kanada, Almanya ve Avustralya'dan 2 bin 850 serbest çalışan ile 2 bin 900 tam zamanlı çalışan katıldı. Katılımcıların yüzde 37'si haftada en fazla 28 saat ve 4 gün ya da daha kısa süren bir çalışma düzenini ideal buluyor. Dört günlük çalışma haftasında katılımcıların yüzde 40'ı hafta sonu tatilinin cuma günü başlamasını isterken, pazartesiyi tatil olarak isteyenlerin oranı yüzde 19'da kaldı.

İş günü 09.00'dan önce başlasın diyenler çoğunlukta.

İş günü 09.00'dan önce başlasın diyenler çoğunlukta.

Ankete katılanların yüzde 51'i iş gününün sabah saat 09.00'dan önce başlamasını, yüzde 42'si ise 17.00'den önce bitmesini istiyor. Toplantılar da bu tercihlerin arasında. Çalışanlar günde ortalama en fazla üç toplantıya katılmak istiyor, oysa araştırmaya göre bu beş ülkede her üç çalışandan biri şu an bu sayının üzerinde toplantıya giriyor.

Maaştan vazgeçmeye razı olanlar var.

Maaştan vazgeçmeye razı olanlar var.

Tam zamanlı çalışanların yüzde 43'ü kendi işini kurmak ya da daha bağımsız çalışmak için maaş kesintisine razı olabileceğini söylüyor. Katılımcılar ortalama olarak maaşlarının yaklaşık dörtte birinden, yani yüzde 24'ünden vazgeçmeyi göze alıyor. Kendi işinin patronu olmak ya da daha az saat çalışmak için gelirden feragat edenlerin sayısı azımsanacak düzeyde değil.

Geleceğin iş trendi yapay zeka ajanları.

Geleceğin iş trendi yapay zeka ajanları.

Katılımcılara göre geleceğin iş trendleri arasında yüzde 32 ile yapay zeka ajanları ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 30 ile istediği yerden çalışma, yüzde 29 ile de 4 günlük çalışma haftası izliyor. Katılımcıların yüzde 74'ü iş akışlarını iyileştirmek için yapay zekayı kavramaya vakit ayırmanın önemli olduğunu düşünüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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