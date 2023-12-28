Tuğkan, 'Mağdur Edilen Öğretmenler' İçin Sahne Almak İstediğini Söyleyerek Melike Şahin'i Tiye Aldı
Tuğkan, 'Mağdur Edilen Öğretmenler' İçin Sahne Almak İstediğini Söyleyerek Melike Şahin'i Tiye Aldı
Geçtiğimiz Öğretmenler Günü'nde son anda sahneye çıkmayan Melike Şahin, tepkilerin odağındaki isim olmuştu. Yılbaşı konser ücretiyle tekrar gündeme gelen Şahin'e, şarkıcı Tuğkan'dan bir gönderme geldi. Tuğkan, 'mağdur edilen öğretmenler' için ücretsiz sahne almak istediğini söyledi. Detaylar 👇
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"Deli Kan", "Pusulam Rüzgar" ve "Diva Yorgun" gibi parçalarla müzik camiasını kasıp kavuran Melike Şahin, son zamanların popüler isimlerinden biri.
Geçtiğimiz Öğretmenler Günü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğretmenler için organize ettiği etkinlikle sahne alacaktı ancak 'sert rüzgar' nedeniyle konser iptal edildi.
Şahin konserinin aşırı rüzgar nedeniyle elinde olmayan sebeplerden ötürü ertelendiğini söylese de, İBB şarkıcı ile ekibinin 'bir türlü ikna edilemediğini' açıkladı.
Ardından Şahin tepkilerin odağına yerleşmiş ve özellikle konser alanında saatlerce bekleyen öğretmenlerden tepki almıştı.
Şahin ayrıca geçtiğimiz günlerde yılbaşı konser fiyatıyla da gündem olmuş, bilet ücretiyle dudak uçuklatmıştı!
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Şarkıcı Tuğkan, hem bilet fiyatına hem de Şahin'in Öğretmenler Günü konserine çıkmaması üzerinden bir göndermede bulundu.
"Kusura Bakma" ve "Ele Layık" gibi parçalarıyla sevilen şarkıcı, İBB'ye seslenerek 'herhangi bir ücret almadan mağdur edilen öğretmenlere konser yapmak' istediğini söyledi.
Şarkıcının bu isteğine sosyal medyadan birbirinden farklı yorumlar geldi.
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