Didem Soydan Saç Rengi Güncellemesini Paylaştığı Son Pozuna Gelen Estetik Yorumuna Yine Kayıtsız Kalamadı
Didem Soydan Saç Rengi Güncellemesini Paylaştığı Son Pozuna Gelen Estetik Yorumuna Yine Kayıtsız Kalamadı
Magazin dünyasının en dikkat çekici isimlerinden biri olan Didem Soydan bu sefer de saç rengi değişikliği ile gündeme geldi. Soydan, yeni saçlarını paylaştığı postuna gelen estetik yorumuna ise cevap vermeden edemedi!
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Ünlü model Didem Soydan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem yıllara meydan okuyan güzelliği hem paylaşımları hem de açıklamaları ile magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri.
Cesur pozlar vermeyi seven ünlü modelin açıklamaları da en az pozları kadar cesur biliyorsunuz ki. Hatta Soydan'ın her açıklaması her pozu gündem oluyor desek yeri.
Ünlü modelin cesurluğunun yanısıra öne çıkan bir diğer özelliği de dobralığı. Biliyorsunuz ki Didem Soydan, kendisine gelen yorumlara hızır gibi yetişerek lafı gerektiği yerde gediğine koymayı pek bir seviyor.
Özellikle de yaş ve estetik ile ilgili yorumlara!
Bu konuya geri döneceğiz tabii ama önce Didem Soydan'ın radikal değişikliğinden bahsetmezsek olmaz! Tarzıyla dikkat çeken Soydan, geçtiğimiz saatlerde hem saçlarını boyattı hem kaşlarının rengini açtırdı. Ünlü modelin yeni halini beğenen kadar eleştiren de oldu tabii.
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Şimdi gelelim asıl konumuza! Yeni halini takipçileriyle paylaşan Didem Soydan'a saçlarıyla ilgili birçok yorum geldiğini zaten söylemiştik. Ancak Soydan'ın paylaşımında dikkat çeken tek şey saç rengi olmadı ve bir takipçisi ünlü modelin yüzüne işlem yaptırdığını iddia etti.
İşte o yorum 👇🏻
Didem Soydan da durur mu yapıştırdı cevabı 👇🏻
Böyle bir işlem yaptırmak için en az 15 senesi olduğunu söyleyen ünlü model kendini övmeden de edemedi!
Siz Didem Soydan'ın takipçisine verdiği cevabı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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