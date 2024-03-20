Survivor'da Yunus Emre, Aleyna'ya "Banu Alkan" Benzetmesi Yaptı!
Survivor'da Yunus Emre, Aleyna'ya "Banu Alkan" Benzetmesi Yaptı!
Survivor All Star'ın en olaylı iki ismi Yunus Emre ve Aleyna'nın yakın dostluğu sürekli izleyicilerin radarına takılırken, Yunus Emre, Aleyna'nın performansına 'Banu Alkan' benzetmesi yaptı.
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Her bölümü apayrı bir olay olan Survivor All Star'da Aleyna ve Yunus Emre'nin samimi ilişkisi izleyicilerin radarından kaçmıyor.
Samimi arkadaşlıkları izleyiciler tarafından başka şeylere yorulurken, geçtiğimiz günlerde telefonla görüşmelerinde Yunus Emre, eşi Beria tarafından bu konuda uyarılmıştı.
Eşinin uyarısı ardından Aleyna'yla arasına yavaş yavaş mesafe koymaya başlayan Yunus Emre, yaptığı röportajda Aleyna'nın performansı hakkında konuştu.
Aleyna'nın yarışmadaki performansına "Banu Alkan" benzetmesi yapan Yunus Emre, takım arkadaşı için "Aleyna gününde mi bu çok önemli zaten. Banu Alkan gibi koşuyor böyle bir ağır ağır Yeşilçam edalarıyla." dedi.
İşte o anlar:
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