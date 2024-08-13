Aras Bulut İynemli, Çukur'un Final Sahnesini Yıllar Sonra Açıkladı!
Aras Bulut İynemli, Çukur'un Final Sahnesini Yıllar Sonra Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=d7moi...
Türk televizyon tarihine damga vuran Çukur dizisi enfes finaliyle hepimizi tesir altında bırakırken, dizinin başrolü Aras Bulut İynemli çok konuşulan final sahnesini yıllar sonra açıkladı.
KAYNAK: Ay Yapım/ YouTube
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Yayınlandığı dönem adeta fenomen olan dizi Çukur hala sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
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Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı dizinin kamera arkası görüntüleri ve set röportajları Ay Yapım'ın YouTube kanalında yayınlanırken, İynemli'nin final sahnesi hakkındaki yorumları da izleyicilerle paylaşıldı.
Final bölümünde yaşlanıp vefat eden Yamaç'ın herkese veda edip ardından ilk aşkı Sena'ya gittiği sahne yayınlandığı dönem de çok konuşulurken, İynemli bu sahneyi çok sevdiğini belirterek kendi yorumunu yaptı.
"Merdivenler iner ilk Efsun çıkar çünkü Efsun eşi artık hayattaki. Devam eder merdivenlerden ve Efsun'un elini öper, hayattaki eşim olduğun için teşekkür ederim."
"Aşağı iner, Nehir çıkar karşısına. Ona dostça sarılır. Çok değerli geliyor bu bana Çukur dünyasında."
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"Sonrasında Sena. Sena'da şu vardı hep, gençlik aşkı. Bir de onun yüzünden ölmüş olmasının verdiği duygu. O bir yol işte ve ben çok seviyorum final sahnesini."
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muhteşem yüzyılda beyazıt sultan olamayıp harem kuramayınca böyle bir final sahnesi teselli ödülü gibi gelmiştir :D