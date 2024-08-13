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3. Kez Partner Olan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'dan İlk Fotoğraf Geldi!

3. Kez Partner Olan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'dan İlk Fotoğraf Geldi!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 13:36

Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Kalpazan'la ekranlara geri dönen Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal böylece 3. kez partner olurken, sevilen ikiliden ilk fotoğraf geldi.

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İlk olarak Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde partner olan Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal, izleyicilerin beğenisini öylesine kazanmışlardı ki diğer projelerde ilk düşünülen isimler arasında yer aldılar.

İlk olarak Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde partner olan Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal, izleyicilerin beğenisini öylesine kazanmışlardı ki diğer projelerde ilk düşünülen isimler arasında yer aldılar.

Fazilet Hanım ve Kızları'nın ardından Teşkilat dizisinde 2. kez partner olan Ertuğrul ve Baysal'ın 3. partnerliği sık sık gündem olurken, Show TV'nin yeni sezon projesi bize büyük bir sürpriz yaptı.

Fazilet Hanım ve Kızları'nın ardından Teşkilat dizisinde 2. kez partner olan Ertuğrul ve Baysal'ın 3. partnerliği sık sık gündem olurken, Show TV'nin yeni sezon projesi bize büyük bir sürpriz yaptı.

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanacak Kalpazan dizisinde 3. kez partner olan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul hayranları epey heyecanlandırırken, ikiliden ilk fotoğraf da geldi.

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanacak Kalpazan dizisinde 3. kez partner olan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul hayranları epey heyecanlandırırken, ikiliden ilk fotoğraf da geldi.

Kalpazan'ın okuma provalarına katılan Baysal ve Ertuğrul'un ilk partner fotoğrafı resmi hesaplardan paylaşıldı.

Kalpazan'ın okuma provalarına katılan Baysal ve Ertuğrul'un ilk partner fotoğrafı resmi hesaplardan paylaşıldı.

İşte ikiliden ilk görüntü:

İşte ikiliden ilk görüntü:

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