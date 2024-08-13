Muhteşem Yüzyıl'da Nigar Kalfa'nın İntihar Sahnesinin Nasıl Çekildiği Yayınlandı!
Muhteşem Yüzyıl'da Nigar Kalfa'nın İntihar Sahnesinin Nasıl Çekildiği Yayınlandı!
Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada fırtınalar estiren Muhteşem Yüzyıl dizisinin kamera arkasından görüntüler yayınlanırken, Nigar Kalfa'nın uçurumdan atlayarak intihar ettiği sahnenin nasıl çekildiği yıllar sonra ortaya çıktı.
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Yayınlandığı andan itibaren hepimizi etkisi altına alan enfes dizi Muhteşem Yüzyıl, yalnızca Türkiye değil tüm dünyada beğeni kazanmıştı.
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Hürrem Sultan ve Sultan Süleyman'ın aşkı ön planda olsa da sarayın damadı İbrahim Paşa ve Nigar Kalfa arasındaki çekim sonraki bölümlerde hepimizi ekran başına kilitlemişti.
İkilinin yasak aşk yaşaması ve hatta Nigar Kalfa'nın İbrahim'den hamile kalması gibi olaylar yaşanan dizi heyecanı daima üst seviyeye çıkarırken, bu hikayenin sonunda Nigar Kalfa intihar etmek zorunda kalmıştı.
Uçurumdan atlayarak intihar eden Nigar Kalfa'nın hazin sonu hala hafızalarımızda yer edinirken, Nigar Kalfa'nın uçurumdan atladığı sahnenin kamera arkası yıllar sonra yayınlandı.
İşte o anlar:
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