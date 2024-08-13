Muhteşem Yüzyıl'da Nigar Kalfa'nın İntihar Sahnesinin Nasıl Çekildiği Yayınlandı!

Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada fırtınalar estiren Muhteşem Yüzyıl dizisinin kamera arkasından görüntüler yayınlanırken, Nigar Kalfa'nın uçurumdan atlayarak intihar ettiği sahnenin nasıl çekildiği yıllar sonra ortaya çıktı.