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MasterChef Semih'in Beyza'yı Elini Kesti Diye Takıma İstememesi Tepkilerin Odağında!

MasterChef Semih'in Beyza'yı Elini Kesti Diye Takıma İstememesi Tepkilerin Odağında!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 10:25

MasterChef Türkiye'de ikinci kaptanlık oyununu en iyi katmeri yaparak Nevzat aldı ve rakip olarak Zeynep'i seçti. Zeynep'in sağ kolu olarak seçtiği Semih ısrarla Beyza'yı seçmezken bu konudaki kendini savunma şekli dumur etti.

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MasterChef'in son bölümünde ikinci kaptanlık oyunu oynandı ve en iyi katmeri yapan Nevzat, Mavi takım kaptanı olarak haftaya güzel bir giriş yaptı.

MasterChef'in son bölümünde ikinci kaptanlık oyunu oynandı ve en iyi katmeri yapan Nevzat, Mavi takım kaptanı olarak haftaya güzel bir giriş yaptı.

Nevzat'ın kendisine rakip olarak Zeynep'i seçmesiyle iki takım yavaş yavaş oluşurken, Zeynep'in sağ kolu olarak Semih'i seçmesi ufak çaplı kriz yaşattı.

Nevzat'ın kendisine rakip olarak Zeynep'i seçmesiyle iki takım yavaş yavaş oluşurken, Zeynep'in sağ kolu olarak Semih'i seçmesi ufak çaplı kriz yaşattı.

Takım seçmelerinde çok fazla söz sahibi olan Semih, çok başarılı bir yarışmacı olmasına rağmen sırf elini kestiğini söyleyerek Beyza'yı istemediğini belirtince olanlar oldu.

Takım seçmelerinde çok fazla söz sahibi olan Semih, çok başarılı bir yarışmacı olmasına rağmen sırf elini kestiğini söyleyerek Beyza'yı istemediğini belirtince olanlar oldu.

Semih'in ısrarına rağmen Beyza Kırmızı takıma seçilirken, şeflerin Semih'e bu tavrının sebebini sormasıyla ipler koptu.

Semih'in ısrarına rağmen Beyza Kırmızı takıma seçilirken, şeflerin Semih'e bu tavrının sebebini sormasıyla ipler koptu.

Elini kestiği için Beyza'yı istemediğini, yemek yaparken canı yanacağını belirten Semih, şeflerden "Beyza o elle katmer açtı" yanıtı alınca dumur olurken, Semih'in bu hareketi kısa sürede tepki topladı.

Elini kestiği için Beyza'yı istemediğini, yemek yaparken canı yanacağını belirten Semih, şeflerden "Beyza o elle katmer açtı" yanıtı alınca dumur olurken, Semih'in bu hareketi kısa sürede tepki topladı.
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İşte o anlar:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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