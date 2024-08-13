MasterChef Semih'in Beyza'yı Elini Kesti Diye Takıma İstememesi Tepkilerin Odağında!

MasterChef Türkiye'de ikinci kaptanlık oyununu en iyi katmeri yaparak Nevzat aldı ve rakip olarak Zeynep'i seçti. Zeynep'in sağ kolu olarak seçtiği Semih ısrarla Beyza'yı seçmezken bu konudaki kendini savunma şekli dumur etti.