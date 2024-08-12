Survivor Aycan Yanaç'ın Selin Ciğerci'nin Eski Eşi Gökhan Çıra'yla Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!
Survivor Aycan Yanaç'ın Selin Ciğerci'nin Eski Eşi Gökhan Çıra'yla Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!
Survivor'la tanınırlığını artıran futbolcu Aycan Yanaç, Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Birlikte görüntülenen ikili ortalığı fena karıştırdı!
Kaynak: Magazin Bak
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Güzeller güzeli Aycan Yanaç'ı artık tanıyorsunuz. Kendisi futbolcu kariyerinin yanı sıra Survivor'a katılarak tanınırlığını epey artırmıştı.
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Survivor 2020'de izlediğimiz Aycan, güzelliğiyle akıllara kazınmayı başarmış ve sık sık gündeme gelen isimlerden biri olmuştu.
Ancak güzel sporcuyu bu kez gündeme getiren kariyeri ya da Survivor hayatı değil, aşk hayatı oldu!
Üstelik aşk yaşadığı iddia edilen isim de yine eski bir futbolcu olan ve Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra oldu!
Sık sık bir başkasıyla adı anılan Gökhan Çıra'yla Aycan Yanaç'ın aşk yaşadığı söylentileri ilk etapta gerçek gibi gelmese de bir anda görüntüleri ortaya çıktı!
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O görüntüleri buradan izleyebilirsiniz:
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