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Gözyaşım Pıt: TRT Arşiv, Efsane Dizi 7 Numara'dan Kamera Arkası Yayınlandı!

Gözyaşım Pıt: TRT Arşiv, Efsane Dizi 7 Numara'dan Kamera Arkası Yayınlandı!

TRT yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 09:48 Son Güncelleme: 13.08.2024 - 11:07

TRT 1'in sevilen dizisi 7 Numara'nın üzerinden yıllar geçmesine rağmen kült dizi hala favorilerimiz arasında yer alırken, TRT Arşiv, 7 Numara'nın kamera arkasını yayınlayarak büyük bir sürpriz yaptı.

KAYNAK: TRT Arşiv

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2000-2003 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 7 Numara, Türk televizyonlarına damga vurmuş bir dizi.

2000-2003 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 7 Numara, Türk televizyonlarına damga vurmuş bir dizi.

İnsanı mutlu eden enfes senaryosuyla bugün de tıpkı yayınlandığı dönem gibi fenomen olan 7 Numara hala ilgiyle izlenirken, TRT Arşiv'den beklenmedik bir sürpriz geldi.

İnsanı mutlu eden enfes senaryosuyla bugün de tıpkı yayınlandığı dönem gibi fenomen olan 7 Numara hala ilgiyle izlenirken, TRT Arşiv'den beklenmedik bir sürpriz geldi.

1968'den başlayarak tüm arşivini sosyal medyaya taşıyan TRT Arşiv, 7 Numara'nın kamera arkası görüntülerini yayınlayarak dizinin hayranlarını sevinçten havalara uçurdu.

1968'den başlayarak tüm arşivini sosyal medyaya taşıyan TRT Arşiv, 7 Numara'nın kamera arkası görüntülerini yayınlayarak dizinin hayranlarını sevinçten havalara uçurdu.

İşte o anlar:

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