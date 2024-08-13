Gözyaşım Pıt: TRT Arşiv, Efsane Dizi 7 Numara'dan Kamera Arkası Yayınlandı!

TRT 1'in sevilen dizisi 7 Numara'nın üzerinden yıllar geçmesine rağmen kült dizi hala favorilerimiz arasında yer alırken, TRT Arşiv, 7 Numara'nın kamera arkasını yayınlayarak büyük bir sürpriz yaptı.

KAYNAK: TRT Arşiv