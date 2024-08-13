Gözyaşım Pıt: TRT Arşiv, Efsane Dizi 7 Numara'dan Kamera Arkası Yayınlandı!
Gözyaşım Pıt: TRT Arşiv, Efsane Dizi 7 Numara'dan Kamera Arkası Yayınlandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2000-2003 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 7 Numara, Türk televizyonlarına damga vurmuş bir dizi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsanı mutlu eden enfes senaryosuyla bugün de tıpkı yayınlandığı dönem gibi fenomen olan 7 Numara hala ilgiyle izlenirken, TRT Arşiv'den beklenmedik bir sürpriz geldi.
1968'den başlayarak tüm arşivini sosyal medyaya taşıyan TRT Arşiv, 7 Numara'nın kamera arkası görüntülerini yayınlayarak dizinin hayranlarını sevinçten havalara uçurdu.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın