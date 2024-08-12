MasterChef'te Beyza'yı Küçümsemesi Tepkiye Yol Açmıştı: Ümmühan, Instagram'dan Ağır Konuştu!

MasterChef Türkiye'de henüz ikinci hafta olmasına rağmen olaylar durulmadan gelişmeye devam ediyor. İkinci haftanın takım kaptanlarının belirlenmesinin ardından takımlara yarışmacıların seçileceği sırada Ümmühan'ın Beyza hakkında söylediği sözler tepkilere yol açtı. Bu da yetmezmiş gibi bir de Instagram hesabından Beyza hakkında ağır konuştu!