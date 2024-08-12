MasterChef'te Beyza'yı Küçümsemesi Tepkiye Yol Açmıştı: Ümmühan, Instagram'dan Ağır Konuştu!
MasterChef'te Beyza'yı Küçümsemesi Tepkiye Yol Açmıştı: Ümmühan, Instagram'dan Ağır Konuştu!
MasterChef Türkiye'de henüz ikinci hafta olmasına rağmen olaylar durulmadan gelişmeye devam ediyor. İkinci haftanın takım kaptanlarının belirlenmesinin ardından takımlara yarışmacıların seçileceği sırada Ümmühan'ın Beyza hakkında söylediği sözler tepkilere yol açtı. Bu da yetmezmiş gibi bir de Instagram hesabından Beyza hakkında ağır konuştu!
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MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı resmen başladı.
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Kıyasıya geçen bir mücadelenin ardından yarışmaya ilk hafta veda eden isim Serhat olmuştu.
Bu hafta Mavi takım kaptanlığını Nevzat'ın almasının ardından kendisine rakip olarak Zeynep'i seçti.
Kırmızı takım yarışmacılarının belirlendiği esnada Ümmühan, Beyza'yla ilgili bazı sözler söyledi.
"O Türk yemeği bilmiyor. Fransız yemeğini mi bilecek?" diyen Ümmühan'ın sözleri tepki çekti.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Bu olayın ardından kendisine Instagram üzerinden yazan bir izleyiciye "Erkeklere yakıştırdığınız Beyzanız canım ben değilim" dediği ortaya çıktı.
Siz bu yaşananlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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