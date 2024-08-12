Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef'te Beyza'yı Küçümsemesi Tepkiye Yol Açmıştı: Ümmühan, Instagram'dan Ağır Konuştu!

MasterChef'te Beyza'yı Küçümsemesi Tepkiye Yol Açmıştı: Ümmühan, Instagram'dan Ağır Konuştu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 02:39

MasterChef Türkiye'de henüz ikinci hafta olmasına rağmen olaylar durulmadan gelişmeye devam ediyor. İkinci haftanın takım kaptanlarının belirlenmesinin ardından takımlara yarışmacıların seçileceği sırada Ümmühan'ın Beyza hakkında söylediği sözler tepkilere yol açtı. Bu da yetmezmiş gibi bir de Instagram hesabından Beyza hakkında ağır konuştu!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı resmen başladı.

MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı resmen başladı.

Kıyasıya geçen bir mücadelenin ardından yarışmaya ilk hafta veda eden isim Serhat olmuştu.

Kıyasıya geçen bir mücadelenin ardından yarışmaya ilk hafta veda eden isim Serhat olmuştu.

Bu hafta Mavi takım kaptanlığını Nevzat'ın almasının ardından kendisine rakip olarak Zeynep'i seçti.

Bu hafta Mavi takım kaptanlığını Nevzat'ın almasının ardından kendisine rakip olarak Zeynep'i seçti.
Bu hafta Mavi takım kaptanlığını Nevzat'ın almasının ardından kendisine rakip olarak Zeynep'i seçti.

Kırmızı takım yarışmacılarının belirlendiği esnada Ümmühan, Beyza'yla ilgili bazı sözler söyledi.

Kırmızı takım yarışmacılarının belirlendiği esnada Ümmühan, Beyza'yla ilgili bazı sözler söyledi.

"O Türk yemeği bilmiyor. Fransız yemeğini mi bilecek?" diyen Ümmühan'ın sözleri tepki çekti.

"O Türk yemeği bilmiyor. Fransız yemeğini mi bilecek?" diyen Ümmühan'ın sözleri tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

O anları buradan izleyebilirsiniz:

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu olayın ardından kendisine Instagram üzerinden yazan bir izleyiciye "Erkeklere yakıştırdığınız Beyzanız canım ben değilim" dediği ortaya çıktı.

Bu olayın ardından kendisine Instagram üzerinden yazan bir izleyiciye "Erkeklere yakıştırdığınız Beyzanız canım ben değilim" dediği ortaya çıktı.

*Konuşmaları KVKK sebebiyle yayınlayamıyoruz.

Siz bu yaşananlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Siz bu yaşananlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın