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Eski MasterChef Yarışmacılarından Fatma Nur'dan Deniz'in Ayşe'yi Kıskanmasına Rest

Eski MasterChef Yarışmacılarından Fatma Nur'dan Deniz'in Ayşe'yi Kıskanmasına Rest

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 09:18

MasterChef Türkiye'nin bu seneki sansasyonel yarışmacısı Deniz olurken, Deniz'in sürekli Ayşe'yle tartışması artık kabak tadı vermeye başladı. Eski yarışmacılardan Fatma Nur, Deniz'in Ayşe'yi kıskanmasını sert bir şekilde eleştirdi.

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7. sezonuyla başlayan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar o kadar çabuk adapte oldu ki ilk haftadan kaos ve kavga baş göstermeye başladı.

7. sezonuyla başlayan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar o kadar çabuk adapte oldu ki ilk haftadan kaos ve kavga baş göstermeye başladı.

En büyük tartışmalar ise hiç şüphesiz seçmelerden beri gündemden düşmeyen sivri dilli Deniz ve Ayşe arasında yaşanıyor.

En büyük tartışmalar ise hiç şüphesiz seçmelerden beri gündemden düşmeyen sivri dilli Deniz ve Ayşe arasında yaşanıyor.

İlk hafta Kırmızı takım kaptanı olan Ayşe, takım arkadaşı Deniz tarafından sürekli eleştirilmiş ve en sonunda olay büyük patlat vermişti.

İlk hafta Kırmızı takım kaptanı olan Ayşe, takım arkadaşı Deniz tarafından sürekli eleştirilmiş ve en sonunda olay büyük patlat vermişti.

Ayşe'yi önce ağlatan ardından sosyal medya hesabından Ayşe için "Rezil köylü" yazan bir paylaşım yayınlayan Deniz daha ne kadar ileri gidebilir hepimizi şoke ederken, eski MasterChef yarışmacılarından Fatma Nur bu konuda sessiz kalamadı.

Ayşe'yi önce ağlatan ardından sosyal medya hesabından Ayşe için "Rezil köylü" yazan bir paylaşım yayınlayan Deniz daha ne kadar ileri gidebilir hepimizi şoke ederken, eski MasterChef yarışmacılarından Fatma Nur bu konuda sessiz kalamadı.

Sosyal medya hesabından Ayşe ve Deniz'in tartışması hakkında yorumda bulunan Fatma Nur, Deniz'e "Kendini Ayşe'yle bir tutma" diyerek kıskandığının da altını çizdi.

Sosyal medya hesabından Ayşe ve Deniz'in tartışması hakkında yorumda bulunan Fatma Nur, Deniz'e "Kendini Ayşe'yle bir tutma" diyerek kıskandığının da altını çizdi.
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İşte Fatma Nur'un o yorumu:

İşte Fatma Nur'un o yorumu:

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