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MasterChef Deniz, "Onu Eledim" Dediği Serhat İçin Veda Mesajı Paylaştı

MasterChef Deniz, "Onu Eledim" Dediği Serhat İçin Veda Mesajı Paylaştı

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 12:29

MasterChef Türkiye'nin ilk elenen ismi Serhat olurken, Serhat'la son ikiye kalan Deniz takım arkadaşı için veda paylaşımı yaptı.

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MasterChef Türkiye'nin ilk eleme potası epey çetin geçerken, çoğu kişinin şampiyon adayı olan Serhat'ın elenmesi ufak çaplı bir şaşkınlık yarattı.

MasterChef Türkiye'nin ilk eleme potası epey çetin geçerken, çoğu kişinin şampiyon adayı olan Serhat'ın elenmesi ufak çaplı bir şaşkınlık yarattı.

Serhat ve Deniz'in son ikiye kaldığı eleme potasında elenen isim Serhat olurken, sivri diliyle öne çıkan ve yeni haftada her fırsatta "Serhat'ı ben eledim" diyen Deniz, arkadaşı için veda paylaşımı yaptı.

Serhat ve Deniz'in son ikiye kaldığı eleme potasında elenen isim Serhat olurken, sivri diliyle öne çıkan ve yeni haftada her fırsatta "Serhat'ı ben eledim" diyen Deniz, arkadaşı için veda paylaşımı yaptı.

Serhat için "Böyle ayrılmak üzdü" yazan Deniz, ayrıca Serhat'la yakın dost olduğunun defalarca altını çizdi.

Serhat için "Böyle ayrılmak üzdü" yazan Deniz, ayrıca Serhat'la yakın dost olduğunun defalarca altını çizdi.

İşte Deniz'in Serhat'a veda paylaşımı:

İşte Deniz'in Serhat'a veda paylaşımı:

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