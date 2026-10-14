Çukur Yapay Zekayla Buluştu: Vartolu'nun Geçmişini Anlatan Çukur Filminin Detayları Belli Oldu
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Çukur'un unutulmaz karakteri Vartolu Saadettin, finalden yıllar sonra yeniden sahneye çıkıyor. Ama bu kez kamera karşısında değil, yapay zekânın ürettiği karelerde. Ay Yapım'ın hazırladığı Çukur: Vartolu filminin dünya genelindeki yayın haklarını Amazon Prime Video aldı. Filmin konusu, kamera arkasındaki isimler ve merak uyandıran çekim tekniği de tek tek ortaya çıktı.
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Çukur'un Vartolu Saadettin'i, Koçovalı ailesinin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.
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Çukur: Vartolu filmi, Salih'in Doğubeyazıt'taki çocukluğundan İstanbul'daki hesaplaşmaya uzanan hikâyeyi anlatacak.
Çukur: Vartolu filminin her karesi yapay zekâyla üretildi ama sahneleri gerçek oyuncular oynadı.
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