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Çukur Yapay Zekayla Buluştu: Vartolu'nun Geçmişini Anlatan Çukur Filminin Detayları Belli Oldu

Çukur Yapay Zekayla Buluştu: Vartolu'nun Geçmişini Anlatan Çukur Filminin Detayları Belli Oldu

Çukur Yapay Zeka
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
14.10.2026 - 14:21 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 14:23
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Çukur'un unutulmaz karakteri Vartolu Saadettin, finalden yıllar sonra yeniden sahneye çıkıyor. Ama bu kez kamera karşısında değil, yapay zekânın ürettiği karelerde. Ay Yapım'ın hazırladığı Çukur: Vartolu filminin dünya genelindeki yayın haklarını Amazon Prime Video aldı. Filmin konusu, kamera arkasındaki isimler ve merak uyandıran çekim tekniği de tek tek ortaya çıktı.

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Çukur'un Vartolu Saadettin'i, Koçovalı ailesinin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Çukur'un Vartolu Saadettin'i, Koçovalı ailesinin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Ay Yapım imzalı Çukur, 23 Ekim 2017'de Show TV'de başladı ve dört sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitledikten sonra 7 Haziran 2021'de final yaptı. Balat'taki Çukur mahallesini yöneten Koçovalı ailesinin hikâyesinde en sevilen isimlerden biri, Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu Saadettin'di.

Asıl adı Salih olan Vartolu, İdris Koçovalı'nın evlilik dışı oğluydu. Şakacı tavrının altında karanlık bir geçmiş saklayan karakter, dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ konuşuluyor. Peki Salih'in çocukluğunda neler yaşandı? Yeni film tam olarak bu soruya odaklanıyor.

Çukur: Vartolu filmi, Salih'in Doğubeyazıt'taki çocukluğundan İstanbul'daki hesaplaşmaya uzanan hikâyeyi anlatacak.

Çukur: Vartolu filmi, Salih'in Doğubeyazıt'taki çocukluğundan İstanbul'daki hesaplaşmaya uzanan hikâyeyi anlatacak.

Film, dizideki olayları yeniden anlatmıyor; Vartolu'nun nasıl Vartolu olduğunu gösteriyor. Annesini ve dedesini kaybeden küçük Salih sokaklarda büyüyor ve yıllarca babasının onu bulmasını bekliyor. Bu umut zamanla intikama dönüşünce Salih'in yerini Vartolu alıyor.

Hikâye, Doğubeyazıt'taki çocukluk yılları ile yıllar sonra İstanbul'da yaşanan bir hesaplaşma arasında gidip geliyor. Bir öğretmenin şefkati ve sevdiği kadınla kurulabilecek bir hayat, Salih'in önüne başka bir yol açıyor. Ama geçmişle hesaplaşma isteği, sonuçları onu da aşan kararlar almasına yol açıyor. Filmin sloganı hikâyenin tonunu tek cümlede özetliyor: 'Kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış bir adamdan daha tehlikelisi yoktur.'

Çukur: Vartolu filminin her karesi yapay zekâyla üretildi ama sahneleri gerçek oyuncular oynadı.

Çukur: Vartolu filminin her karesi yapay zekâyla üretildi ama sahneleri gerçek oyuncular oynadı.

Asıl bomba filmin yapım tekniğinde. Ay Yapım'ın açıklamasına göre karakterlerin yüzlerinden mekânlara kadar filmdeki her kare yapay zekâyla üretildi. Oyunculuk ise insan elinden çıktı: Sahneleri gerçek oyuncular canlandırdı, yapay zekâ karakterleri onların hareketi, zamanlaması ve mimikleri üzerine kurdu. Diyaloglar da seslendirme sanatçılarıyla kaydedildi. Çukur filminin oyuncularının kimler olduğu ise açıklanmadı; dizide Vartolu'ya hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'in projede yer alıp almadığı da bilinmiyor.

Kamera arkasında tanıdık isimler var. Yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor, yapımcılığı Kerem Çatay üstleniyor. Senaryo ise Çukur'un baş senaristi Gökhan Horzum'a ait. Proje, Ay Yapım'ın Singapur merkezli yapay zekâ stüdyosu AI Yapım'ın ikinci işi; stüdyo ağustosta yine Prime Video'da yayınlanan Castle Walls ile ilk adımı atmıştı. Peki Çukur filmi ne zaman çıkacak? Bu soru şimdilik yanıtsız, çünkü yayın tarihi henüz duyurulmadı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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