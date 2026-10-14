Çukur Yapay Zekayla Buluştu: Vartolu'nun Geçmişini Anlatan Çukur Filminin Detayları Belli Oldu

Ay Yapım imzalı Çukur, 23 Ekim 2017'de Show TV'de başladı ve dört sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitledikten sonra 7 Haziran 2021'de final yaptı. Balat'taki Çukur mahallesini yöneten Koçovalı ailesinin hikâyesinde en sevilen isimlerden biri, Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu Saadettin'di.

Asıl adı Salih olan Vartolu, İdris Koçovalı'nın evlilik dışı oğluydu. Şakacı tavrının altında karanlık bir geçmiş saklayan karakter, dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ konuşuluyor. Peki Salih'in çocukluğunda neler yaşandı? Yeni film tam olarak bu soruya odaklanıyor.