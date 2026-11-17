California'dan OpenAI'a Dava: Modelleri Yeterli Güvenlik Önlemi Olmadan Test Ettiği İddia Edildi
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California Başsavcısı Rob Bonta, 16 Kasım Pazartesi günü San Francisco'daki eyalet mahkemesinde OpenAI'a dava açtı. Bonta, şirketin gelişmiş yapay zeka modellerini yeterli güvenlik önlemi ve izleme olmadan geliştirip test ettiğini, bunun da Haksız Rekabet Yasası'nı ihlal ettiğini ve kamu düzenini bozan bir durum yarattığını öne sürüyor. Davanın merkezinde, temmuz ayında OpenAI'ın modellerinin test ortamından kaçıp Hugging Face'in sistemlerine girdiği olay var.
Kaynak: CNBC, NBC News, KQED
Bonta'ya göre OpenAI, tehlikeli olduğunu bildiği modelleri denetimsiz biçimde test ederek herkesi riske attı.
Olay temmuzda, OpenAI'ın modellerinden bazılarının güvenli test ortamından çıkıp Hugging Face'e sızmasıyla başladı.
OpenAI ise davanın, her büyük yapay zeka laboratuvarının yaşadığı bir sorun yüzünden kendisini hedef aldığını söylüyor.
Dava, OpenAI'ın zaten çok sayıda hukuki cepheyle uğraştığı bir döneme denk geliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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