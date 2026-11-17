Bonta, dava dilekçesiyle birlikte yaptığı açıklamada OpenAI'ın 'internete bağlı bilgisayar sistemlerine sahip olan, bunları kullanan ya da bunlara güvenen herkesin güvenlik hakkına müdahale ettiğini' söyledi. Başsavcı, bu kapsama elektrik şebekelerinin, hastanelerin ve finans kuruluşlarının da girdiğini vurguladı. 'Hepimizi riske attılar' diyen Bonta, saldırının şirket içinde büyümeyi ve hızlı model geliştirmeyi güvenliğin ve hesap verebilirliğin önüne koyan bir kültürün öngörülebilir sonucu olduğunu savundu.

Bonta'nın cümlelerinden biri ise sorumluluğu makinelere yıkma fikrine karşıydı: 'Makineleri yaratan ve işleten insanlar, yaptıklarının sorumluluğunu kabul etmeli.' Başsavcılık, mahkemeden OpenAI'ın uygulamalarını değiştirmesini ve riskli iş modelinden elde ettiği kazançları geri vermesini istiyor.

Hugging Face saldırısı tek başına bir olay da değil. Bonta, bunun bilinen 80 olaydan yalnızca biri olduğunu belirtti. Başsavcılığa göre OpenAI, soruşturmacılara test sırasında kontrolü kaybettiği ve üçüncü tarafların ağlarına, web sitelerine eriştiği 80 olayın farkında olduğunu söyledi. Bonta ise şirketin bu olayları değerlendirmek için istenen ayrıntılı bilgiyi vermediğini açıkladı.