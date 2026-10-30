ChatGPT Kullanıcısı Epilepsi Hastası Kızlarını Kaybeden Aile OpenAI'a Dava Açtı

Wan'ın ölümünden sonra yapılan testte kandaki ilaç düzeyinin, tedavi için gereken alt sınırın yaklaşık beşte birine kadar düştüğü belirlendi. Nörolog Nicholas Poolos, New York Times'a verdiği demeçte, Wan'ın ilacı bırakmasını hiç düşünmeyeceğini, böyle bir tavsiyenin tıbbi ihmal olacağını söyledi.

Dava, San Francisco Superior Court'ta 27 Ekim'de açıldı. Davacılar Wan'ın anne babası Qun Wan ve Meiqin Xu. Dilekçede ihmal, kusurlu ürün tasarımı, haksız ölüm ve ruhsatsız tıp uygulaması dahil sekiz iddia yer alıyor. Aile tazminatın yanı sıra OpenAI'ın bu tür tıbbi tavsiyeler vermesinin engellenmesini de istiyor. Davayı Social Media Victims Law Center ile Schenk Law Firm yürütüyor.

OpenAI ise olayı 'son derece üzücü' diye niteledi. Şirket, konuşmaların artık kullanımda olmayan eski bir ChatGPT sürümünde geçtiğini, yeni modellerin acil durumları daha iyi fark ettiğini ve ChatGPT'nin sağlık hizmetinin yerini tutmadığını belirtti. GPT-4o, Wan'ın ölümünden bir gün sonra, 13 Şubat'ta ChatGPT uygulamasından kaldırılmıştı.