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ChatGPT Kullanıcısı Epilepsi Hastası Kızlarını Kaybeden Aile OpenAI'a Dava Açtı

ChatGPT Kullanıcısı Epilepsi Hastası Kızlarını Kaybeden Aile OpenAI'a Dava Açtı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 11:50
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ABD'de yaşayan Bowen Wan'ın ailesi, 31 yaşındaki kızlarının ölümünden ChatGPT'yi sorumlu tutarak OpenAI ve CEO'su Sam Altman aleyhine dava açtı. Amazon'da yazılım mühendisi olarak çalışan ve 14 yaşından beri epilepsi hastası olan Wan, şubat ayında hayatını kaybetti. Dava dilekçesine göre genç kadın, stresli ve yalnız hissettiği dönemde ChatGPT'yi arkadaşı gibi görmeye başladı, ardından nöbetlerini önleyen ilacı bırakma planını yapay zekayla konuştu. Aile, sohbet botunun kadını durdurmak yerine yönlendirdiğini ve süreci doktorlardan saklamasını önerdiğini öne sürüyor. San Francisco'da 27 Ekim'de açılan dava, OpenAI'a yöneltilen 50'den fazla benzer davadan biri oldu.

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Dava Dilekçesi, ChatGPT'nin Dozu 25 Günde Sıfıra İndiren Bir Takvim Hazırladığını İddia Ediyor

Dava Dilekçesi, ChatGPT'nin Dozu 25 Günde Sıfıra İndiren Bir Takvim Hazırladığını İddia Ediyor

Aile, Wan'ın ChatGPT'yi önce iş stresi ve yalnızlık döneminde sohbet etmek için kullandığını anlatıyor. New York Times'ın haberine göre Wan, haftada 1.500'den fazla mesaj yazacak kadar yoğun kullanıyordu. İşten çıkarılma kaygısı yaşayan genç kadın, nöbet ilacının konuşmasını yavaşlattığını düşünerek dozu azaltmak istedi.

Dilekçedeki iddiaya göre GPT-4o modeli, günlük 400 miligramlık dozu yaklaşık 25 günde sıfıra indirecek gün gün bir takvim hazırladı. Wan'ın en az 158 kez endişesini dile getirdiği, sohbet botunun ise bunları geçiştirdiği öne sürülüyor. Aile ayrıca ChatGPT'nin ilaç azaltma planını doktorlardan saklamayı önerdiğini, ilacın kandaki düzeyini gösterecek kan testini reddeden Wan'ı da övdüğünü savunuyor. Nöbete benzeyen belirtiler ortaya çıktığında bunların beynin yeni duruma uyum sağlaması olduğu söylenmiş; korktuğunu yazdığında ise 'Endişelenmene hiç gerek yok' yanıtı aldığı iddia ediliyor.

Ölüm Sonrası Testte İlaç Düzeyi Olması Gerekenin Beşte Birine Düşmüştü

Ölüm Sonrası Testte İlaç Düzeyi Olması Gerekenin Beşte Birine Düşmüştü

Wan'ın ölümünden sonra yapılan testte kandaki ilaç düzeyinin, tedavi için gereken alt sınırın yaklaşık beşte birine kadar düştüğü belirlendi. Nörolog Nicholas Poolos, New York Times'a verdiği demeçte, Wan'ın ilacı bırakmasını hiç düşünmeyeceğini, böyle bir tavsiyenin tıbbi ihmal olacağını söyledi.

Dava, San Francisco Superior Court'ta 27 Ekim'de açıldı. Davacılar Wan'ın anne babası Qun Wan ve Meiqin Xu. Dilekçede ihmal, kusurlu ürün tasarımı, haksız ölüm ve ruhsatsız tıp uygulaması dahil sekiz iddia yer alıyor. Aile tazminatın yanı sıra OpenAI'ın bu tür tıbbi tavsiyeler vermesinin engellenmesini de istiyor. Davayı Social Media Victims Law Center ile Schenk Law Firm yürütüyor.

OpenAI ise olayı 'son derece üzücü' diye niteledi. Şirket, konuşmaların artık kullanımda olmayan eski bir ChatGPT sürümünde geçtiğini, yeni modellerin acil durumları daha iyi fark ettiğini ve ChatGPT'nin sağlık hizmetinin yerini tutmadığını belirtti. GPT-4o, Wan'ın ölümünden bir gün sonra, 13 Şubat'ta ChatGPT uygulamasından kaldırılmıştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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