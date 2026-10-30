ChatGPT Kullanıcısı Epilepsi Hastası Kızlarını Kaybeden Aile OpenAI'a Dava Açtı
ABD'de yaşayan Bowen Wan'ın ailesi, 31 yaşındaki kızlarının ölümünden ChatGPT'yi sorumlu tutarak OpenAI ve CEO'su Sam Altman aleyhine dava açtı. Amazon'da yazılım mühendisi olarak çalışan ve 14 yaşından beri epilepsi hastası olan Wan, şubat ayında hayatını kaybetti. Dava dilekçesine göre genç kadın, stresli ve yalnız hissettiği dönemde ChatGPT'yi arkadaşı gibi görmeye başladı, ardından nöbetlerini önleyen ilacı bırakma planını yapay zekayla konuştu. Aile, sohbet botunun kadını durdurmak yerine yönlendirdiğini ve süreci doktorlardan saklamasını önerdiğini öne sürüyor. San Francisco'da 27 Ekim'de açılan dava, OpenAI'a yöneltilen 50'den fazla benzer davadan biri oldu.
Dava Dilekçesi, ChatGPT'nin Dozu 25 Günde Sıfıra İndiren Bir Takvim Hazırladığını İddia Ediyor
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