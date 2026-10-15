ABD'de 8 Eyalet OpenAI'a Dava Açtı: ChatGPT'ye Zarara Yönlendirme İddiası

Cumhuriyetçi ve Demokrat başsavcıların yönettiği sekiz eyalet, ChatGPT'nin kullanıcıları kendilerine veya başkalarına zarar vermeye yönlendirdiği iddiasıyla OpenAI'a dava açtı. Iowa, Kansas ve Arizona ile birlikte Arkansas, Idaho, Montana, Nebraska ve Batı Virginia da davacılar arasında yer alıyor. Eyaletlerin başsavcıları, davaları farklı eyalet mahkemelerinde ayrı ayrı açtı. Eyaletler ayrıca sohbet robotunun kitlesel silahlı saldırılar gibi şiddet eylemlerinin planlanmasına yardımcı olduğunu savundu.