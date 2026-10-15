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ABD'de 8 Eyalet OpenAI'a Dava Açtı: ChatGPT'ye Zarara Yönlendirme İddiası

ABD'de 8 Eyalet OpenAI'a Dava Açtı: ChatGPT'ye Zarara Yönlendirme İddiası

Yapay Zeka ChatGPT
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 18:56
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ABD'de sekiz eyalet, yapay zeka şirketi OpenAI'a karşı çarşamba günü dava açtı. Aralarında Iowa, Kansas ve Arizona'nın da bulunduğu eyaletlerin başsavcıları, ChatGPT'nin aralarında çocukların da yer aldığı kullanıcılara zarar verdiğini öne sürdü. Davalar farklı eyalet mahkemelerinde ayrı ayrı açıldı.

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Sekiz eyalet ayrı ayrı mahkemeye gitti.

Sekiz eyalet ayrı ayrı mahkemeye gitti.

Cumhuriyetçi ve Demokrat başsavcıların yönettiği sekiz eyalet, ChatGPT'nin kullanıcıları kendilerine veya başkalarına zarar vermeye yönlendirdiği iddiasıyla OpenAI'a dava açtı. Iowa, Kansas ve Arizona ile birlikte Arkansas, Idaho, Montana, Nebraska ve Batı Virginia da davacılar arasında yer alıyor. Eyaletlerin başsavcıları, davaları farklı eyalet mahkemelerinde ayrı ayrı açtı. Eyaletler ayrıca sohbet robotunun kitlesel silahlı saldırılar gibi şiddet eylemlerinin planlanmasına yardımcı olduğunu savundu.

Dilekçelerde ChatGPT'nin tasarımı hedef alındı.

Dilekçelerde ChatGPT'nin tasarımı hedef alındı.

Dava dilekçelerinde ChatGPT'nin kullanıcıların güvenini kazanmak amacıyla onaylayıcı ve ilgi çekici olacak şekilde tasarlandığı iddia edildi. Eyaletlere göre bu yaklaşım kullanıcıların gerçek dışı inançlarını pekiştirdi ve tehlikeli davranışları teşvik etti. Davalar, ABD'de bir yapay zeka şirketine karşı eyaletlerin koordineli biçimde başlattığı bugüne kadarki en kapsamlı hukuki girişim olarak değerlendiriliyor. Florida Başsavcılığı çocukların güvenliğine yönelik riskler gerekçesiyle OpenAI'a dava açan ilk eyalet olmuş ve bu dava haziran ayında açılmıştı.

Eyaletler tüketici koruma yasalarının ihlalini öne sürdü.

Eyaletler tüketici koruma yasalarının ihlalini öne sürdü.

Yeni davalarda OpenAI'ın ChatGPT'nin güvenliği konusunda kullanıcıları yanılttığı ve böylece eyaletlerin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal ettiği öne sürüldü. Şirketin eyalet sakinlerinin sağlığını tehlikeye atarak kamuya zarar verdiği de iddia edildi. Gelişme, halka arz hazırlıkları yapan OpenAI'ın karşı karşıya olduğu hukuki süreçlere bir yenisini ekledi. Şirket, ChatGPT'nin kullanıcıların kitlesel silahlı saldırılar veya başka şiddet eylemleri planlamasına yardımcı olduğu iddialarıyla özel kişilerin açtığı onlarca davayla da karşı karşıya bulunuyor.

Eyaletler ChatGPT'nin işleyişinin değişmesini istiyor.

Eyaletler ChatGPT'nin işleyişinin değişmesini istiyor.

Davacı eyaletler, mahkemelerden OpenAI'ı ChatGPT'nin çalışma biçiminde değişiklik yapmaya zorlayacak kararlar vermesini talep etti. Talepler arasında, insan değerleriyle uyumlu çalışacağı güvence altına alınmadığı sürece şirketin kendi kendini geliştirebilen yapay zeka modelleri üretmesinin yasaklanması da bulunuyor. Sekiz eyalet ayrıca OpenAI'ın eyalet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmasını ve zararların tazmin edilmesini istiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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