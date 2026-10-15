ABD'de 8 Eyalet OpenAI'a Dava Açtı: ChatGPT'ye Zarara Yönlendirme İddiası
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ABD'de sekiz eyalet, yapay zeka şirketi OpenAI'a karşı çarşamba günü dava açtı. Aralarında Iowa, Kansas ve Arizona'nın da bulunduğu eyaletlerin başsavcıları, ChatGPT'nin aralarında çocukların da yer aldığı kullanıcılara zarar verdiğini öne sürdü. Davalar farklı eyalet mahkemelerinde ayrı ayrı açıldı.
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Sekiz eyalet ayrı ayrı mahkemeye gitti.
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Dilekçelerde ChatGPT'nin tasarımı hedef alındı.
Eyaletler tüketici koruma yasalarının ihlalini öne sürdü.
Eyaletler ChatGPT'nin işleyişinin değişmesini istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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