Kızılcık Şerbeti'nde Senaristlerin Ayrılık Nedenine İlişkin İddia Ortalığı Karıştırdı!

Melis Civelek ve Zeynep Gür neden ayrıldı sorusuna kulislerden birbirinden farklı iki cevap geliyor. Resmi tarafta söylenen şu: Birsen Altuntaş'ın haberine göre senaryonun gidişatı konusunda yapımla anlaşmazlık yaşandı, taraflar da karşılıklı anlaşarak 143. bölümde yollarını ayırdı. Asıl tartışma ise perde arkasında.

İlk iddiaya göre bu veda, Feyza Civelek'in kadrodan çıkarılmasının devamı. Kızı diziden gönderilen bir annenin aynı projeyi yazmayı sürdürmesinin zor olduğu konuşuluyor.

İkinci iddia ise işin rotasını tamamen değiştiriyor. Buna göre ikili, iki ayrı yapım şirketi için daha dizi yazacak ve bu yoğunluk yüzünden Kızılcık Şerbeti'ni bıraktı. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün zaten Merve Göntem'le birlikte NOW'un yeni dizisi Anne Yarısı'nın senaryosunu da yazdığını hatırlatalım.

Taraflardan henüz bir açıklama gelmedi. Turgut'un o sözü akıllardayken 'Kızılcık Şerbeti bitiyor mu' sorusu da kaçınılmaz olarak yeniden soruluyor; şimdilik bir final kararı ya da resmi duyuru yok. Dizinin yeni senaristlerinin kim olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.