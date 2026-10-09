Kızılcık Şerbeti'nde Senaristlerin Ayrılık Nedenine İlişkin İddia Ortalığı Karıştırdı!
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Kızılcık Şerbeti'nde kamera arkası yine karıştı! Dizinin ilk bölümünden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, 143. bölümle birlikte projeye veda ediyor. Ayrılığın zamanlaması ise yapımcı Faruk Turgut'un aylar önce kurduğu bir cümleyi yeniden gündeme taşıdı. Peki iki senarist neden ayrıldı? Kulislerde birbirinden çok farklı iki iddia konuşuluyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek, aynı zamanda dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi.
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Faruk Turgut, Feyza Civelek giderse Kızılcık Şerbeti'nin bitebileceğini aylar önce açıkça söylemişti.
Kaosu ve krizi bitmeyen Kızılcık Şerbeti'nde hiç beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı, senaristler diziden ayrıldı!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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