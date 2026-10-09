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Kızılcık Şerbeti'nde Senaristlerin Ayrılık Nedenine İlişkin İddia Ortalığı Karıştırdı!

Kızılcık Şerbeti'nde Senaristlerin Ayrılık Nedenine İlişkin İddia Ortalığı Karıştırdı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV ve Magazin Editörü
09.10.2026 - 07:26
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Kızılcık Şerbeti'nde kamera arkası yine karıştı! Dizinin ilk bölümünden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, 143. bölümle birlikte projeye veda ediyor. Ayrılığın zamanlaması ise yapımcı Faruk Turgut'un aylar önce kurduğu bir cümleyi yeniden gündeme taşıdı. Peki iki senarist neden ayrıldı? Kulislerde birbirinden çok farklı iki iddia konuşuluyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek, aynı zamanda dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi.

Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek, aynı zamanda dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristi kim diye soranlara dört sezondur aynı cevap veriliyordu: Melis Civelek ve Zeynep Gür. Ünal ailesiyle Kıvılcım'ın bitmek bilmeyen kavgaları, beklenmedik ölümler, olay olan evlilikler... Hepsi bu ikilinin masasından çıktı. Melis Civelek'i ekran dünyası 2011'de Adını Feriha Koydum ile tanıdı. Ardından Güllerin Savaşı, Asla Vazgeçmem, Bir Umut Yeter ve Yasak Elma gibi uzun soluklu dizilere imza attı. Hikayenin en çok konuşulan kısmı ise şu: Melis Civelek, dizide dört sezon boyunca Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in annesi. Yani Google'da sıkça aranan 'Feyza Civelek'in annesi kim?' sorusunun cevabı, doğrudan senaryo masasında oturuyordu.

Faruk Turgut, Feyza Civelek giderse Kızılcık Şerbeti'nin bitebileceğini aylar önce açıkça söylemişti.

Faruk Turgut, Feyza Civelek giderse Kızılcık Şerbeti'nin bitebileceğini aylar önce açıkça söylemişti.

Perde arkası, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan Feyza Civelek'in yasaklı madde testinin pozitif çıkmasıyla karıştı. Aynı dizinin oyuncusu Doğukan Güngör de testi pozitif çıktığı için kanalın talebiyle kadrodan çıkarılmıştı.  Haziranda Fatih Altaylı'nın YouTube kanalındaki Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Faruk Turgut, bu soruya şaşırtıcı derecede net yanıt verdi: 'Feyza giderse dizi bitebilir. Bu dizinin senaristi Melis hanım. Allah kimseyi kızıyla, çocuğuyla sınamasın.' Ama eylülde başlayan 5. sezonda Feyza Civelek kadroda yoktu. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre bu karar yapım ve kanal yönetiminden çıktı. 'Feyza Civelek neden diziden ayrıldı?' sorusu da o günden beri gündemden düşmüyor.

Kaosu ve krizi bitmeyen Kızılcık Şerbeti'nde hiç beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı, senaristler diziden ayrıldı!

Kaosu ve krizi bitmeyen Kızılcık Şerbeti'nde hiç beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı, senaristler diziden ayrıldı!

Melis Civelek ve Zeynep Gür neden ayrıldı sorusuna kulislerden birbirinden farklı iki cevap geliyor. Resmi tarafta söylenen şu: Birsen Altuntaş'ın haberine göre senaryonun gidişatı konusunda yapımla anlaşmazlık yaşandı, taraflar da karşılıklı anlaşarak 143. bölümde yollarını ayırdı. Asıl tartışma ise perde arkasında.

İlk iddiaya göre bu veda, Feyza Civelek'in kadrodan çıkarılmasının devamı. Kızı diziden gönderilen bir annenin aynı projeyi yazmayı sürdürmesinin zor olduğu konuşuluyor.

İkinci iddia ise işin rotasını tamamen değiştiriyor. Buna göre ikili, iki ayrı yapım şirketi için daha dizi yazacak ve bu yoğunluk yüzünden Kızılcık Şerbeti'ni bıraktı. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün zaten Merve Göntem'le birlikte NOW'un yeni dizisi Anne Yarısı'nın senaryosunu da yazdığını hatırlatalım.

Taraflardan henüz bir açıklama gelmedi. Turgut'un o sözü akıllardayken 'Kızılcık Şerbeti bitiyor mu' sorusu da kaçınılmaz olarak yeniden soruluyor; şimdilik bir final kararı ya da resmi duyuru yok. Dizinin yeni senaristlerinin kim olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV ve Magazin Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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