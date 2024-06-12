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Şampiyona Coşkusunun Tadını Çıkar! Spor Giyimin En Beğenilen Markalarından Fırsat Ürünleri

etiket Şampiyona Coşkusunun Tadını Çıkar! Spor Giyimin En Beğenilen Markalarından Fırsat Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 17:07

Spor giyimde en çok tercih edilen markaların sunduğu fırsat ürünlerini sizler için bir araya getirdik. Bu özel koleksiyon, sporseverlerin kalbini hızlandıracak bir coşku sunuyor. Hem kaliteyi hem de tarzı bir arada bulabileceğiniz bu ürünlerle, spor dünyasının dinamik ritmini üzerinizde taşıyabilirsiniz.

Bu içerik 12.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bir antrenmanın, ruh halinizi nasıl iyileştirebileceğini hiç düşündünüz mü?

Bir antrenmanın, ruh halinizi nasıl iyileştirebileceğini hiç düşündünüz mü?

Adidas'ın eğitim tişörtü, sadece bu konuda size yardımcı olabilir. Bu tişört, antrenman hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yeni Lift deseni, belirli egzersizler sırasında vücudunuzu korur. Özellikle yukarı doğru uzanmayı gerektiren hareketlerde, bu tişört vücudunuzu koruma altına alır. Bu sayede hem daha güvenli bir şekilde antrenman yapabilir, hem de hedeflerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz. 

İndirimli fiyatı 639,90TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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adidas, her türlü sporcu için, onlarla birlikte antrenman kıyafetleri tasarlar!

adidas, her türlü sporcu için, onlarla birlikte antrenman kıyafetleri tasarlar!

Adidas Essentials French Terry 3 Şeritli Erkek Şortu, fitness salonundan doğa gezilerine kadar her yerde giyebileceğiniz bir üründür. Bu adidas şort, gün boyu konfor sağlamak için yumuşak Fransız pamuk sünger malzemesinden üretilmiştir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Uzun zamandır aradığım düz, klasik ve rahat şort. Kumaşı ve dokusu gerçekten güzel. Ceplerinin iç astarı farklı bir kumaştan yapılmış bu da cebinize bir şey koyduğunuzda almanız için kolaylık sağlıyor aslında. Siz de benim gibi düz ve spor bir şort arıyorsanız bu size uygun!

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Puma Unisex Yetişkin Men's Baseball Tricot Suit Eşofman Takımı

Puma Unisex Yetişkin Men's Baseball Tricot Suit Eşofman Takımı

Puma'nın Unisex Yetişkin Men's Baseball Tricot Suit Eşofman Takımı, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan tasarımıyla favori spor kıyafetleriniz arasına girecek. 

Üstelik şimdi indirimli fiyatıyla bu eşofman takımını hemen sepete eklemelisiniz.

İndirimli fiyatı 1.527,50TL.

Amazon

Under Armour t-shirt modeli, tamamen konfor odaklı bir tasarıma sahiptir ve geniş bir kesime vardır.

Under Armour t-shirt modeli, tamamen konfor odaklı bir tasarıma sahiptir ve geniş bir kesime vardır.

Bu ürün, Charged Cotton adı verilen özel bir kumaştan yapılmıştır. Bu kumaş, normal pamuk kadar rahat olmasına rağmen, kuruma süresi çok daha kısadır. Bu özelliği sayesinde, kullanıcılar hem konforu hem de şıklığı aynı anda yaşayabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün görseldekinin aynısı geldi paketleme özenli orjinal ürün olup kaliteli ve çok ince yumuşak bir dokuya sahip almak isteyenlere tavsiye ediyorum emeği geçen herkese teşekkür ederim

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Bu özel tasarlanmış adidas Arsenal antrenman forması, oyunculara hem güven hem de konfor sağlamak için tasarlanmış.

Bu özel tasarlanmış adidas Arsenal antrenman forması, oyunculara hem güven hem de konfor sağlamak için tasarlanmış.

Formanın en dikkat çekici özelliği, teri vücuttan hızla uzaklaştıran ve böylece  performansını maksimuma çıkaran aeroready teknolojisi. Bu teknoloji, aynı zamanda oyuncuların vücut ısısını kontrol altında tutarak daha uzun süreli ve verimli bir antrenman yapmalarını sağlar.

İndirimli fiyatı 1.019,90TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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PUMA FAVOURITE Heather Kısa Kollu Erkek Koşu Tişört

PUMA FAVOURITE Heather Kısa Kollu Erkek Koşu Tişört

'PUMA FAVOURITE Heather Kısa Kollu Erkek Koşu Tişört, spor ve günlük yaşamda tarzınızı belirleyecek bir parça olacak. Bu tişört, rahatlığınızı ve stilinizi bir arada sunarak, günlük kombinlerinizin vazgeçilmezi haline gelecek. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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"Chuba Erkek Orta Boy Düz Renk Su İtici Kaplamalı Deniz Şortu", rahatlığınız ve şıklığınızı ön planda tutarak tasarlanmış bir mayo!

"Chuba Erkek Orta Boy Düz Renk Su İtici Kaplamalı Deniz Şortu", rahatlığınız ve şıklığınızı ön planda tutarak tasarlanmış bir mayo!

Sahil ve havuz keyfinizde sizinle birlikte olacak olan bu şort, deniz ve güneşin tadını çıkarmak için ideal bir seçimdir. Su itici kaplaması sayesinde, suyun üzerinde kalmanızı sağlar ve hızlı kurur. Bu özellik, denizden çıktıktan sonra rahatsızlık hissi yaşamanızı engeller.

İndirimli fiyatı  349,99TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok kaliteli, kumaşı, dikişi modeli renkleri hepsi çok güzel ve kaliteli, orjinal ürünü. Teşekkürler AMAZON TÜRKİYE...

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adidas JUVE H JSY Forma Erkek

adidas JUVE H JSY Forma Erkek

Bu erkek formanın tasarımı, adidas tarafından özellikle futbol taraftarları düşünülerek yapılmıştır. AEROREADY teknolojisi sayesinde teri vücuttan hızla uzaklaştırır ve bu sayede kullanıcısına konforlu bir deneyim sunar. Ayrıca, üzerinde bulunan nakışlı kulüp arması ile futbol sevginizi herkese gösterebilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

PUMA Graphic Erkek Koşu Şort

PUMA Graphic Erkek Koşu Şort

PUMA'nın Graphic Erkek Koşu Şortu, gri tonları ve desenleri ile sizi büyüleyecek. 

Bu şort, günlük kıyafetlerinize kolayca adapte olurken aynı zamanda şıklığınızı da artırır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

PUMA Deplasman jarse replika Tişört Üniseks Yetişkin

PUMA Deplasman jarse replika Tişört Üniseks Yetişkin

PUMA Deplasman jarse replika Tişört, hem kadınlar hem de erkekler için tasarlanmış bir yetişkin tişörtüdür. Bu tişört, antrenmanlarınız sırasında sizi terletmeyen ve nemi vücuttan uzaklaştıran yüksek performans teknolojisi ile donatılmıştır. Bu özellikleri sayesinde, bu tişört spor yaparken rahat etmenizi sağlar ve favori spor giysiniz haline gelecektir.

İndirimli fiyatı 1.661,17TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Under Armour UA HG Armour Comp SS Tişört Erkek

Under Armour UA HG Armour Comp SS Tişört Erkek

Under Armour markasının erkek t-shirt modeli, ultra hafif HeatGear kumaşı sayesinde kullanıcılarına ağırlık hissettirmeden üst düzey bir koruma sunmaktadır. Bu t-shirt, özellikle kol altlarındaki ve sırt bölgesindeki file panelleri ile stratejik bir havalandırma imkanı sağlar. Bu sayede, vücut sıcaklığınızı dengede tutar ve konforlu bir kullanım deneyimi yaşatır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün sporda giymek için çok kullanışlı, vücudu sarıyor, terletmiyor.

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Chuba Erkek Comfort Fit, Beli Lastikli, Armürlü, Şort

Chuba Erkek Comfort Fit, Beli Lastikli, Armürlü, Şort

Chuba Erkek Comfort Fit, Beli Lastikli, Armürlü, Şort modeli, günlük giyimde rahatlık ve konfor arayan erkeklerin tercihi olacak. Bu şort modeli, bel kısmında yer alan lastik detayı sayesinde kullanıcısına tam bir konfor sağlar. Üstelik armürlü yapısı, şorta dayanıklılık ve uzun ömürlülük katar. 

Bu özellikleriyle Chuba'nın bu şort modeli, sıcak yaz günlerinde rahat etmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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