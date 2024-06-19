Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Hayatının Denim Noktasını Yaşamak İsteyenlere Çeşit Çeşit Jean Önerileri

etiket Hayatının Denim Noktasını Yaşamak İsteyenlere Çeşit Çeşit Jean Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 15:03

Denim dünyasının büyüleyici noktasını keşfetmek isteyenler için, çeşitli jean önerilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu öneriler, stilinizi yansıtacak ve gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.

Bu içerik 19.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mavi Kadın Serenay Mavi Gold Shape Jean Pantolon

Mavi Kadın Serenay Mavi Gold Shape Jean Pantolon

'Mavi Kadın Gold Shape Jean Pantolon' modeli, bel ve basen bölgesini tam anlamıyla sarıp sarmalayan yüksek bel tasarımıyla dikkat çekiyor. Skinny Jean tarzındaki bu pantolon, vücudunuzu tamamen kavrayarak sizi sarıp sarmalıyor. Süper konforlu bu denim pantolon, rahatlığınızı ve şıklığınızı bir arada sunuyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mavi'nin denim serisinden çıkan Alissa Mavi Jean Pantolon, bel ve kalça bölgesini sıkıca kavrayarak vücudu toparlar.

Mavi'nin denim serisinden çıkan Alissa Mavi Jean Pantolon, bel ve kalça bölgesini sıkıca kavrayarak vücudu toparlar.

Yüksek beli ve dar paçasıyla bir 'skinny' model olan bu pantolon, Mavi'nin 'Şehirli Modern Jean' koleksiyonunun bir parçasıdır. Kendine özgü tasarımı ve kaliteli kumaşı ile bu jean, her gardıropta olması gereken bir parça.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Rengine ve rahatlığına bayıldım çok güzel bir ürün.

Hepsiburada

Mavi Kadın Alexis Gold Beyaz Jean Şort

Mavi Kadın Alexis Gold Beyaz Jean Şort

'Mavi Kadın Alexis Gold Beyaz Jean Şort' modeli, bu yazın en gözde parçası olacak.  Beyaz rengi ve jean kumaşı ile yaz aylarında tercih edilebilecek en ideal parçalardan biri. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mavi Erkek James Açık Mavi Premium Blue Jean Pantolon

Mavi Erkek James Açık Mavi Premium Blue Jean Pantolon

Mavi'nin denim serisinden seçkin bir parça olan James Açık Mavi Premium Erkek Blue Jean Pantolon Skinny, dar kesimiyle dikkat çekiyor. Bu pantolon, vücuda tam oturan bir kesime sahip ve bu sayede size mükemmel bir uyum sunuyor. Ayrıca, hareket özgürlüğü ve esnekliği ile rahat bir giyim deneyimi yaşatacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kumaşı çok güzel , tam bedenimi aldım üzerime tam oturdu. Çok kaliteli. rengi de çok güzel.

Hepsiburada

Mavi Kadın Rosie Gold Koyu Mavi Jean Şort

Mavi Kadın Rosie Gold Koyu Mavi Jean Şort

'Mavi Kadın Koyu Mavi Jean Şort' adlı ürün, bu yaz tatilinizi daha da özel kılacak bir parça. Bu mini ve eskitilmiş görünümlü jean şort, tatilin keyfini çıkartırken sokaklarda şık ve rahat bir görünüm sunacak. Bu şort, kombinlerinizin seçeneklerinizi genişletecek ve size özgür bir stil yaratma olanağı sağlayacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Holly Lolly Crop Model Düğme Kapamalı Kemer Detaylı Biana Kot Ceket Mavi

Holly Lolly Crop Model Düğme Kapamalı Kemer Detaylı Biana Kot Ceket Mavi

Bu denim Holly Lolly Crop Model Düğme Kapamalı  Kot Ceket, şık ve modern tasarımıyla gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak. Bu ceket, özellikle düğme kapamalı ve kemer detaylarıyla dikkat çekiyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Lee Stba Açık Mavi Boxy Fit Unisex Jean Ceket

Lee Stba Açık Mavi Boxy Fit Unisex Jean Ceket

Lee Stba Açık Mavi Boxy Fit Unisex Jean Ceket, erkeklerin denim ceket arayışına tam anlamıyla yanıt veriyor. Bu ceketin havalı tasarımı, günlük kıyafet kombinasyonlarınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Bu yaz, Mavi Kadın Barbara Lux Touch Koyu Lacivert Denim Elbise ile adınızdan söz ettireceksiniz.

Bu yaz, Mavi Kadın Barbara Lux Touch Koyu Lacivert Denim Elbise ile adınızdan söz ettireceksiniz.

Bu elbise, sıcak yaz günlerinde hem rahatlığı hem de tarzı bir arada sunuyor. Koyu lacivert denim kumaşı, her türlü günlük ve özel etkinlik için mükemmel bir seçim olacaktır.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Her yerde giyilebilecek kurtarıcı bir elbise. Kendi bedeninizi almanızı tavsiye ederim.

Hepsiburada

Mavi Erkek Milan Gri 90S Comfort Jean Pantolon

Mavi Erkek Milan Gri 90S Comfort Jean Pantolon

Mavi Erkek Milan Gri 90S Comfort Jean Pantolon kullanımı son derece esnektir. İsterseniz rahat bir görünüm için beyaz bir tişört ve spor ayakkabı ile birleştirebilirsiniz. Ya da daha şık bir görünüm için bir ceketle tamamlayabilirsiniz. Bu pantolonun 90'ların rahat tarzını yansıtan tasarımı, hem günlük kullanım hem de özel günler için idealdir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Lee Kadın Açık Mavi Regular Fit Denim Kot Etek

Lee Kadın Açık Mavi Regular Fit Denim Kot Etek

Lee markasının açık mavi renkteki regular fit denim kot eteği, her kadının gardırobunda bulunması gereken bir parça. Açık mavi tonu, yaz aylarında ferahlık verirken, kış aylarında ise sıcak bir hava yaratabilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mavi Erkek Oxford Mavi Jean Pantolon

Mavi Erkek Oxford Mavi Jean Pantolon

'Mavi Erkek Oxford Mavi Jean Pantolon', geniş paça tasarımıyla sizin karizmatik stilinize ekstra bir hava katacaktır. Bu pantolon, Oxford'un kalitesini ve mavi jeanin asaletini birleştirerek, sizi hem rahat hissettirecek hem de şıklığınızı ön plana çıkaracaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Vigoss Denim Mini Kadın Elbise

Vigoss Denim Mini Kadın Elbise

Vigoss Denim Mini Kadın Elbise, zarif askılı tasarımı ve mini boyuyla, günlük stilinize havalı bir dokunuş ekleyecek. Denim kumaşı, dayanıklılığı ve rahatlığı ile bilinir, bu yüzden bu elbiseyi sıcak yaz günlerinde bile rahatça giyebilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın